Die Ergebnisse von ProSiebenSat.1 Media (PSM) für das erste Quartal 2026 bestätigten ein herausforderndes Umsatzumfeld, jedoch eine deutlich verbesserte Ertragsentwicklung. Der Konzernumsatz fiel im Jahresvergleich um 9 % auf 775 Mio. EUR (organisch um 3 %), was auf schwache TV-Werbung, Portfolioänderungen und eine gedämpfte Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Das EBITDA verbesserte sich um 50 Mio. EUR auf 44 Mio. EUR, unterstützt durch Kostenkontrolle und niedrigere Einmaleffekte. Der Bereich Entertainment blieb unter Druck, während digital und smart advertising, Joyn und Distribution Widerstandsfähigkeit zeigten. Commerce & Dating verzeichnete einen Rückgang aufgrund der Veräußertung von Verivox sowie Schwächen im Dating- und Video-Segment, wuchs jedoch organisch bei flaconi. Wir senken leicht unsere Umsatzannahmen für das Geschäftsjahr 2026 sowie unser Kursziel auf 4,30 EUR, erhöhen jedoch nach der jüngsten Schwäche des Aktienkurses die Einstufung von HALTEN auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/prosiebensat-1-media-se
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