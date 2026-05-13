Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit Jahresanfang im freien Fall. Stand sie damals bei rund 1.900 €, notiert sie am Mittwoch aktuell bei 1.123 €. Damit beträgt der Kursrückgang rund -40% und sie steht wieder auf dem Niveau von April 2025. Ist der Rückgang berechtigt? Rüstungsaktien wenig gefragt Nach den starken Bombardements im Herbst und Winter seitens Russlands auf die Ukraine boomten die Rüstungsaktien. Die Ukraine wehrte sich erfolgreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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