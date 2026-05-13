Eine Plattform aus KI-gestützten Anwendungen kann komplexe Daten von Gebäuden innerhalb weniger Minuten analysieren und Sanierungsoptionen aufzeigen. Das soll Wohnungsunternehmen und Kommunen bei der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes helfen. Rund 75 Prozent der Gebäude in Deutschland wurden vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet. Um diese enorme Menge an Immobilien energetisch zu modernisieren, benötigen Wohnungsunternehmen, Kommunen und andere Bestandshalter belastbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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