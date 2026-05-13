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pferdewetten.de AG: Erstes Quartal 2026 zeigt starken Turnaround bei EBITDA und EBIT



13.05.2026 / 12:30 CET/CEST

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pferdewetten.de AG: Erstes Quartal 2026 zeigt starken Turnaround bei EBITDA und EBIT Umsatz steigt um 17% auf 16,58 Mio. Euro (14,18 Mio. Euro im Q1 2025)

EBITDA dreht von minus 1,61 Mio. Euro (Q1 2025) auf plus 1,11 Mio. Euro

Positives EBIT von 277 TEuro nach minus 2,35 Mio. Euro (Q1 2025) Düsseldorf, 13. Mai 2026 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) ist stark ins erste Quartal 2026 gestartet. Nach einem besonders im Sportsegment industrieweit schwachen Februar hat der Monat März eine in beiden Segmenten, Pferd und Sport, überdurchschnittliche Performance gezeigt. Das Segment Pferdewette konnte sowohl seinen Umsatz als auch das Ergebnis im Vorjahresvergleich steigern. Der Umsatz stieg von 1,83 Mio. Euro um 72% auf 3,15 Mio. Euro. Das EBITDA stieg von -0,10 Mio. Euro auf 1,86 Mio. Euro Im Sportsegment zeichnen die Geschäftsfelder Online und Retail ebenfalls ein klares Wachstum auf, wobei dem guten Onlinewachstum im Retailgeschäft weiterhin Übernahmeeffekte und Steuerungsthematiken entgegenstehen. Gleichwohl vermeldet auch das Retailgeschäft neue Umsatzrekorde und entwickelt sich kosten- wie umsatzseitig deutlich positiv. So legte der Retailbereich um 8% von 11,67 Mio. Euro auf 12,56 Mio. Euro zu. Online verzeichnete die Gesellschaft einen Anstieg um 28% von 679 TEuro auf 871 TEuro. Das EBITDA stieg von -0,28 Mio. Euro auf 0,20 Mio. Euro im Retailbereich und von -0,13 Mio. Euro auf 0,22 Mio. Euro im Segment Online. Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: "Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag im ersten Quartal des Jahres eindeutig auf der nachhaltigen Neuausrichtung des Unternehmens. Neben substanziellen Kostenreduktionen und der Neuverhandlung wesentlicher Vertragsverhältnisse wurden und werden zahlreiche Umsatzquellen der Gesellschaft optimiert. Wir sehen als Vorstand die Gesellschaft auf dem Weg zur deutlichen Verbesserung ihrer Ertragskraft. Daher bleibt es weiterhin unser Ziel, die Gesellschaft aus ihrer operativen Stärke heraus zu gesundem und dauerhaftem Wachstum zu führen." Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatzrekord von rund 55 bis 57 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung von über 20 %. Der operative Turnaround mit einer EBITDA-Guidance für 2025 in Höhe von plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro wird bestätigt. Für das Jahr 2026 plant der Vorstand für den Konzern mit einem Umsatz zwischen 70 und 80 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 5 und 10 Mio. Euro. Die Einberufung der Hauptversammlung mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2024 erfolgte für den 29. Mai 2026 in Düsseldorf. In der Folge dieser Hauptversammlung werden die jungen pferdewetten.de-Aktien (ISIN DE000A40ZTL5) ebenfalls die ISIN DE000A2YN777 erhalten. Christian Gruber: "Mit der Billigung des Jahresabschlusses 2024 durch den Aufsichtsrat haben wir einen wichtigen Baustein zur positiven Entwicklung des Unternehmens legen können. Aktuell prüft der neue Wirtschaftsprüfer bereits den Jahresabschluss 2025. Wir sind zuversichtlich, ihn unseren Aktionärinnen und Aktionären zeitnah vorlegen zu können."



Der vollständige Quartalsbericht ist auf der Investor Relations-Internetseite der pferdewetten.de AG einzusehen. Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag Konzern-/Finanzkennzahlen Q1/2026 Q1/2025 Absolute Veränderung Relative Veränderung Spielvolumen T€ 174.267 110.455 63.812 58% davon Sportwette Online T€ 5.026 3.905 1.121 29% davon Sportwette Retail T€ 50.917 40.584 10.333 25% davon Pferdewette T€ 62.715 14.170 48.545 343% davon Rennverein T€ 55.608 51.796 3.813 7% Brutto-Wett- und Gamingertrag (GGR) T€ 25.038 18.769 6.269 33% davon Sportwette Online T€ 987 848 139 16% davon Sportwette Retail T€ 12.381 11.497 884 8% davon Pferdewette T€ 11.670 6.423 5.247 82% Umsatz (NGR) T€ 16.583 14.175 2.408 17% davon Sportwette Online T€ 871 681 190 28% davon Sportwette Retail T€ 12.561 11.665 896 8% davon Pferdewette T€ 3.151 1.831 1.320 72% EBITDA T€ 1.114 -1.609 2.723 -169% EBIT T€ 275 -2.346 2.621 -112% Konzernergebnis T€ -107 -2.809 2.702 -96%





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