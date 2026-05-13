Vancouver, BC - 13. Mai 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") mit Alicanto Minerals Ltd. (ASX: AQI) (der "Optionsgeber") unterzeichnet hat, der zufolge es eine rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung von bis zu 100 % am Zink-Silber-Projekt Sala ("Sala" oder das "Konzessionsgebiet") in Schweden erwerben kann. Das Konzessionsgebiet umfasst mehrere Explorationskonzessionen, die ein Gebiet von 91 km2 abdecken, das aussichtsreich für Zink und Silber ist. Die Absichtserklärung sieht eine Exklusivitätsanzahlung vor und die Parteien peilen den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bis Ende Mai 2026 an.

Sala ist ein polymetallisches Brownfield-Zink-Silber-Blei-Skarn-Projekt im Bergbaugebiet Bergslagen in Schweden, etwa 180 km von Stockholm entfernt. Das Projekt beherbergt eine vermutete Mineralressource von 9,7 Millionen t mit 214 g/t AgÄq.[1]

Wesentliche Highlights

- Vermutete Mineralressource von 9,7 Millionen t mit 214 g/t AgÄq[1], einschließlich einer Zink-, Silber- und Bleimineralisierung, die in den Zonen Prince Lode und Sala / Sala NW definiert wurde.

- Etabliertes Brownfield-Umfeld mit historischen Bergbauaktivitäten bei Sala, die mindestens bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.[2]

- Hochgradige historische Silber- und Bleiproduktion, wobei neuere geologische Untersuchungen die gesamte historische Produktion auf etwa 450 t Silber und 35 kt Blei von etwa 5 Mio. t an abgebautem Material beziffern.[2] & [3]

- Nachgewiesene hochgradige Mineralisierung, einschließlich lokal vorkommender Silbererze mit Bonanza-Gehalten[3], die in der Vergangenheit bei Sala abgebaut wurden, sowie von Alicanto gemeldete hochgradige Zink-Silber-Blei-Bohrabschnitte.[5]

- Umfangreicher Explorationsdatenbestand, einschließlich über 28.000 m an von Alicanto durchgeführten Diamantbohrungen sowie der Überprüfung von über 35.000 m an historischen Bohrkernen.

- Mehrere Wachstumsziele, wobei das mineralisierte System nach wie vor in mehrere Richtungen offen ist und vorrangige Ziele im Umfeld von Prince Lode, Sala, Sala NW und Bronäs innerhalb des Konzessionsgebiets sowie in anderen, in Kalkstein/Dolomit enthaltenen Zonen identifiziert wurden.

- Das Fraser Institute stufte Schweden im Jahr 2025 als zweitbeste Jurisdiktion in Europa und als neuntbeste weltweit ein.

Das Zink-Silber-Projekt Sala umfasst ein zink-, silber- und bleimineralisiertes Kalkstein-/Skarn-System, das sich in der vulkanischen Region Bergslagen befindet. Die Lagerstätte weist geologische Ähnlichkeiten mit anderen großen polymetallischen Untertageminen in der Region auf, einschließlich der Minen Garpenberg und Zinkgruvan von Boliden.[4]

Die aktuelle vermutete Mineralressource[1] umfasst Prince Lode (unmittelbar südlich der historischen Mine Sala gelegen) und die Mine Sala bzw. die Zone Sala NW (siehe Abbildung 1). Alicanto gab bekannt, dass Prince Lode über eine Streichlänge von etwa 950 m und 700 m in Fallrichtung definiert wurde, während die silberdominierte Mine Sala bzw. die Zone Sala NW über eine Streichlänge von etwa 350 m und 485 m in Fallrichtung definiert wurde.[1]

Das weitere Projektgebiet Sala ist im Verhältnis zu seiner historischen Bedeutung nach wie vor unzureichend erkundet. Alicanto gab eine Basismetallmineralisierung bekannt, die sich innerhalb der vielversprechenden Kalkstein/Dolomit-Wirtssequenz über mehr als 3 km mal 1,5 km[5] erstreckt - mit zahlreichen Folgezielen, einschließlich des Gebiets der Mine Bronäs, wo in der Vergangenheit Erz mit einem Gehalt von etwa 350 g/t Ag, 2,0 % Zn und 4,2 % Pb produziert wurde#_edn6, sowie Ergebnisse von Gesteinssplitterproben an der Oberfläche, darunter 1.480 g/t Ag und 1,3 % Cu sowie 10,3 % Zn.[5]

Abbildung 1: Planansicht des Zink-Silber-Projekts Sala mit dem darunter liegenden Zielkalkstein, der vermuteten Mineralressource[1], historischen Minen und den Explorationszielen

Alicanto Minerals Ltd.

Alicanto Minerals Limited (ASX: AQI) ist ein australisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Goldprojekts Mt Henry in den Eastern Goldfields in Western Australia konzentriert. Mt Henry beherbergt eine Mineralressource gemäß JORC (2012) von 915.000 oz, die über drei primäre Lagerstätten innerhalb eines etwa 16 km breiten mineralisierten Korridors definiert ist.

Alicanto wird von einem äußerst erfahrenen Board, Führungskräften und einem technischen Team unterstützt, die eine Erfolgsbilanz bei Unternehmen wie Firefly Metals Ltd (ASX: FFM), Bellevue Gold Ltd (ASX: BGL), Cygnus Metals Ltd (ASX: CY5), Andean Silver Ltd (ASX: ASL) und Midas Minerals Ltd. (ASX: MM1) vorweisen können und umfassendes Know-how in den Bereichen Geologie, Projektentwicklung und Kapitalmarkt einbringen, um Mt Henry als skalierbares Goldsystem mit einem klaren Weg zur Erschließung weiterzuentwickeln.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß der Absichtserklärung kann das Unternehmen schrittweise eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet erwerben, indem es Barzahlungen und Aktienausgaben an den Optionsgeber leistet und Explorationsausgaben tätigt (das "Earn-in").

Das Unternehmen kann eine Beteiligung von bis zu 90 % am Konzessionsgebiet erwerben, indem es Barzahlungen in Höhe von insgesamt 800.000 CAD leistet, insgesamt 800.000 Stammaktien (die "Gegenleistungsaktien") ausgibt und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 1.750.000 CAD tätigt, und zwar wie folgt:

- Erste Zahlung: 50.000 CAD in bar und 250.000 Gegenleistungsaktien, zahlbar innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum der endgültigen Vereinbarung (das "Wirksamkeitsdatum")

- Earn-in in Jahr 1 (Beteiligung von insgesamt 50 %): 250.000 CAD in bar, 250.000 Gegenleistungsaktien und Explorationsausgaben in Höhe von 750.000 CAD bis spätestens zum ersten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

- Earn-in in Jahr 2 (Beteiligung von insgesamt 90 %): 500.000 CAD in bar, 300.000 Gegenleistungsaktien und Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 CAD bis spätestens zum zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

Nach dem Abschluss des Earn-in kann das Unternehmen die restliche Beteiligung von 10 % am Konzessionsgebiet erwerben, indem es bis spätestens zum dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums 500.000 CAD in bar zahlt und 400.000 Gegenleistungsaktien ausgibt (die "Option").

Sobald das Unternehmen eine 90-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet erworben hat, wird der Optionsgeber eine NSR-Royalty (die "NSR") in Höhe von 1,0 % einbehalten, die sich auf 2,0 % erhöht, sobald das Unternehmen eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet erworben hat.

Das Earn-in und die Option können nach alleinigem Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden und das Unternehmen kann den Zeitpunkt der Zahlungen, Aktienausgaben und Explorationsausgaben vorziehen.

Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben werden, werden gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten unterliegen.

Der Abschluss der im Rahmen des Earn-in und der Option vorgesehenen Transaktionen unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Ausverhandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen in Bezug auf das Unternehmen oder den Optionsgeber; die Einholung aller erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen durch die Parteien, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange, sofern erforderlich; die Durchführung der üblichen Due-Diligence-Prüfung durch jede Partei gegenüber der anderen Partei; sowie sonstige übliche Abschlussbedingungen für eine Transaktion der Art des Earn-in und der Option.

Anmerkungen zur Schätzung der historischen Ressourcen

Das Zink-Silber-Projekt Sala verfügt über eine historische Mineralressourcenschätzung, die von Alicanto Minerals Ltd. gemäß dem JORC-Code (Ausgabe 2012) erstellt wurde, wie am 13. Juli 2022 unter dem Titel "Outstanding maiden Resource confirms Sala has global scale with immense scope for more growth" bekannt gegeben wurde. Alicanto meldete eine vermutete Mineralressourcenschätzung von 9,7 Mio. t mit einem Gehalt von 3,2 % Zn, 47,3 g/t Ag und 0,5 % Pb (4,5 % ZnÄq oder 214 g/t AgÄq) bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 % ZnÄq, die etwa 311 kt Zn, 14,7 Mio. Unzen Silber und 44,2 kt Blei umfasst. Die Schätzung wurde von Cube Consulting Pty Ltd unter Verwendung von Ordinary-Kriging- und dynamischen Interpolationsmethoden erstellt, die auf geologische Drahtgittermodelle angewendet wurden, die durch Bohrungen, geologische Interpretationen und Mineralisierungsdomänen begrenzt sind. Die Schätzung umfasste 135 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 35.909 m, darunter ca. 20.771 m Bohrungen, die von Alicanto zwischen 2021 und 2022 durchgeführt wurden. Bei den Metalläquivalentberechnungen wurden Ausbeuten von 93,8 % Zn, 82,0 % Ag und 89,9 % Pb sowie Metallpreise von 2.976 US-Dollar/t Zn, 22,62 US-Dollar/oz Ag und 2.259 US-Dollar/t Pb angenommen. Alicanto berichtete, dass alle Ressourcen aufgrund der Bohrabstände, der Annahmen zur Kontinuität und der teilweisen Verwendung historischer Bohrdaten gemäß dem JORC-Code als vermutete Mineralressourcen klassifiziert wurden.

Kein qualifizierter Sachverständiger hat im Auftrag von Medaro ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven gemäß NI 43-101 einzustufen, und Medaro behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Die historische Schätzung wird als relevant angesehen, da sie das Vorhandensein eines bedeutenden polymetallischen Zn-Ag-Pb-Mineralisierungssystems belegt und eine Grundlage für Explorationsziele im Hinblick auf eine weitere technische Überprüfung bietet. Es sind jedoch zusätzliche Arbeiten erforderlich, um die Schätzung zu verifizieren, einschließlich der Überprüfung und Validierung der Bohrlochdatenbank, der QA/QC-Verfahren, der geologischen Modellierung, der Dichteannahmen, der Schätzmethodik und der zugrunde liegenden technischen Daten sowie bestätigender Bohrungen und metallurgischer Testarbeiten. Die historische Schätzung wurde in Übereinstimmung mit dem JORC-Code (Ausgabe 2012) erstellt und berichtet.

Die Kategorie "vermutete Mineralressource" des JORC-Codes ist im Großen und Ganzen mit den CIM-Definitionsstandards für eine "vermutete Mineralressource" vergleichbar, auf die in NI 43-101 verwiesen wird. Beide Klassifizierungen sollen Mineralisierungen widerspiegeln, deren Menge und Gehalt auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden und bei denen von einer geologischen und gehaltlichen Kontinuität vernünftigerweise ausgegangen wird, diese jedoch nicht verifiziert ist. Beide Klassifizierungen weisen ein geringeres Maß an Sicherheit auf als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen und gelten geologisch als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen in einer Weise auf sie anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würde. Zwar bestehen Unterschiede in den Berichts- und Offenlegungsanforderungen zwischen dem JORC-Code und NI 43-101, doch werden keine wesentlichen Unterschiede zwischen den zugrunde liegenden Definitionen einer vermuteten Mineralressource angenommen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die historische Schätzung zu verlassen.

Qualifizierte Sachverständige

Amanda Scott, FAusIMM, eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen.

Im Namen des Unternehmens

Mark Ireton

Chief Executive Officer & Direktor

Medaro Mining Corp.

220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mailto:info@medaromining.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: Aussagen bezüglich der in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung abzuschließen, sowie der Bedingungen dieser Vereinbarung; die Fähigkeit des Unternehmens, sich eine Beteiligung von bis zu 100 % an dem Konzessionsgebiet zu sichern; den voraussichtlichen Zeitplan und den Abschluss der Earn-In-Zahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben; die Entscheidung des Unternehmens, Zahlungen, Aktienemissionen oder Explorationsausgaben im Zusammenhang mit dem Earn-In oder der Option vorzuziehen; die Beibehaltung der NSR durch den Optionsgeber; die Entscheidung des Unternehmens, 100 % des Konzessionsgebiets über die Option zu erwerben; sowie das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, darunter unter anderem: dass die Parteien erfolgreich Verhandlungen führen und eine endgültige Vereinbarung zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen abschließen werden; dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten wird; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügen wird, um die Earn-In- und Optionsverpflichtungen zu erfüllen; und dass die Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet wie derzeit erwartet fortgesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass keine endgültige Vereinbarung geschlossen wird oder dass die geplante Transaktion nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen die Earn-In- oder Optionsanforderungen nicht erfüllt; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich des Risikos, dass die Exploration nicht zur Entdeckung oder Abgrenzung von Mineralressourcen führt; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Die historische vermutete Mineralressourcenschätzung für Sala wurde am 13. Juli 2022 von Alicanto Minerals Ltd. bekannt gegeben, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein börsennotiertes australisches Unternehmen war. Medaro hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ressourcen zu verifizieren, erachtet die veröffentlichten historischen Schätzungen jedoch als relevant und zuverlässig. Siehe Abschnitt "Anmerkungen zur historischen Ressourcenschätzung" im Hauptteil dieser Pressemitteilung. https://wcsecure.weblink.com.au/clients/alicantominerals/v2/headline.aspx?headlineid=61099470

#_ednref2 Jansson, N.F. (2022). Exkursionsführer: Silbermine Sala. Tagung zum 150-jährigen Jubiläum, Sonderausgabe 2, Schwedische Geologische Gesellschaft.

Medaro hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben genannten veröffentlichten historischen Produktionsdaten oder Gehalte zu verifizieren, ist jedoch der Auffassung, dass diese Informationen als zuverlässig und relevant erachtet werden können.

#_ednref3 Tegengren, F.R. (1924) - Sveriges ädlare malmer och bergverk, SGU Ca17.

#_ednref4 Die nahegelegenen Minen und Lagerstätten in der Region liefern einen geologischen Kontext für das Zink-Silber-Projekt Sala von Medaro, was jedoch nicht zwangsläufig darauf hinweist, dass das Zink-Silber-Projekt Sala eine ähnliche Mineralisierung aufweist.

#_ednref5 Siehe ASX-Pressemitteilung von Alicanto vom 1. Februar 2022: https://wcsecure.weblink.com.au/clients/alicantominerals/v2/headline.aspx?headlineid=61075193

#_ednref6 Jansson, N.F., Allen, R.L., Skogsmo, G. & Turner, T. (2022). Entstehung von Zn-Pb-Ag-Skarnlagerstätten aus dem Paläoproterozoikum unter dem Meeresboden im Gebiet Sala, Bergslagen, Schweden. Mineralium Deposita. Medaro hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben genannten veröffentlichten historischen Produktionsdaten oder Gehalte zu verifizieren, ist jedoch der Auffassung, dass diese Informationen als zuverlässig und relevant erachtet werden können.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84213Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84213&tr=1



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