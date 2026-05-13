Kräftig nach unten geht es am heutigen Mittwoch bei der Aktie von Evotec. Mit Carl Zeiss Meditec gehört sie mit einem Verlust von mehr als acht Prozent zu den zwei größten Verlierern des Tages im Nebenwerte-Index SDAX. Die seit Mitte März gestartete Aufholjagd von Evotec ist damit zu einem großen Teil bereits wieder korrigiert. Grund für den jüngsten Kurseinbruch ist eine Kapitalmaßnahme. Zudem machten sich am Markt Sorgen über die finanzielle Lage breit.Der Hamburger Wirkstoffentwickler hat zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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