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Dow Jones News
13.05.2026 12:39 Uhr
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PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27

DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

Südzucker AG: Südzucker erwartet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27

Mannheim (pta000/13.05.2026/12:05 UTC+2)

Die Südzucker AG erwartet für das erste Quartal (1. März bis 31. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2026/27 einen deutlichen Anstieg des Konzern-EBITDA gegenüber dem Vorjahr (Q1 2025/26: 96 Millionen Euro).

Südzucker bestätigt zudem die am 16. Dezember 2025 veröffentlichte erste Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) und geht von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr 2025/26 (8,4 Milliarden Euro) aus. Das Konzern-EBITDA wird in einer Bandbreite zwischen 480 und 680 Millionen Euro gesehen.

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.

Der Geschäftsbericht einschließlich einer detaillierten Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 wird am 21. Mai 2026 veröffentlicht.

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Investor Relations: Andreas Rothe Tel.: +49 621 421-240 investor.relations@suedzucker.de

Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

(Ende)

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Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; 
           Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778666700023 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 13, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

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