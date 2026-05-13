Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung der Vortage fort. Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, verwies auf den «zähen und weiterhin undurchsichtigen Konflikt im Nahen Osten». An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse nun auf die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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