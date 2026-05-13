Die Group schloss ein weiteres Quartal mit robustem organischem Wachstum ab, das vor allem auf die hervorragende Expansion des Geschäftsbereichs Professional zurückzuführen ist, dessen Umsatz deutlich stieg und 18 des Gesamtumsatzes der Group in diesem Zeitraum ausmachte, sowie auf die positive Entwicklung des Geschäftsbereichs Haushalt

Der Verwaltungsrat der De' Longhi S.p.A. hat den Konzernabschluss1 für das erste Quartal 2026 genehmigt:

Im ersten Quartal erzielte die Group:

Umsatz von 777,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 3 (+6,6 bei konstanten Wechselkursen);

bereinigtes 2 EBITDA von 125,9 Millionen Euro, was 16,2 des Umsatzes entspricht (15,4 im ersten Quartal 2025);

EBITDA von 125,9 Millionen Euro, was 16,2 des Umsatzes entspricht (15,4 im ersten Quartal 2025); ein (auf den Konzern entfallender) Jahresüberschuss von 61,7 Millionen Euro, was 7,9 des Umsatzes entspricht und einem Anstieg von 7,5 gegenüber dem Vorjahr entspricht;

Nettofinanzposition zum Ende März 2026 in Höhe von 720,5 Millionen Euro.

CEO Fabio de' Longhi erklärte: "Der Start ins Jahr 2026 war durch ein solides Umsatzwachstum von 6,6 zu konstanten Wechselkursen gekennzeichnet, womit sich die hervorragende Entwicklung der letzten Jahre fortsetzte. Die starke Expansion des Geschäftsbereichs Professional behielt ihre Dynamik bei: Der Umsatz stieg um über 40 und macht nun rund 18 des gesamten Quartalsumsatzes aus. Gleichzeitig freuen wir uns über die positive organische Entwicklung des Haushaltsbereichs, der nach der erfolgreichen Absorption von Marktüberhängen im Januar wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist.

Vor dem Hintergrund dieser Marktexpansion erweisen sich die vielfältigen Kommunikationsaktivitäten unserer Marken als äußerst wirksam, verstärkt durch eine integrierte "Paid and Earned"-Medienstrategie. Ein Paradebeispiel war die Mailänder Designwoche, bei der die Gruppe mit zwei der Entwicklung des Kaffees gewidmeten Ausstellungsräumen im Mittelpunkt stand. Einerseits verwandelte "The Smallest Coffee Shop at Home" eine originelle Zusammenarbeit mit dem Miniaturisten Simon Weisse De'Longhi-Maschinen in ikonische Cafés aus aller Welt. Auf der anderen Seite zelebrierte der CASA La Marzocco-Bereich gemeinsam mit Officine Fratelli Bambi und Modbar hohe Handwerkskunst, was durch die Einführung einer limitierten Kollektion mit der Designmarke POLSPOTTEN noch verstärkt wurde.

Dieser solide Umsatztrend, kombiniert mit einem günstigen Mix, der vom professionellen Geschäftsbereich getragen wurde, ermöglichte es der Gruppe, eine deutliche Margenausweitung und ein beschleunigtes Nettogewinnwachstum zu erzielen. Angesichts der fortschreitenden Verbesserung im ersten Quartal bestätigt durch einen günstigen Start in das zweite Quartal und der Normalisierung der Wechselkurseffekte bekräftigen wir unsere Prognose für 2026, die ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA zwischen 640 und 660 Millionen Euro vorsieht, während wir die sich entwickelnde geopolitische Lage weiterhin genau beobachten."

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1 Nicht geprüfte Daten

2 "bereinigt" bedeutet vor einmaligen Erträgen/Aufwendungen und aktienbasierten Vergütungsprogrammen

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