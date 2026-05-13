Edmonton, Alberta - 13. Mai 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) ("Canamera" oder das "Unternehmen") freut sich, über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten im Seltenerdmetallprojekt ("REE") São Sepé ("São Sepé" oder das "Projekt") im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul zu berichten, wo frühere Explorationsarbeiten an der Oberfläche zur Ermittlung attraktiver Explorationsziele mit Potenzial für die Auffindung von einer in Ionenadsorptionston lagernden REE-Mineralisierung geführt haben. Das Unternehmen hat sich gemäß seiner Optionsvereinbarung mit iFind Mining Inc., deren Einzelheiten am 7. Oktober 2025 bekannt gegeben wurden, eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 % am Projekt gesichert.

Anhand von insgesamt 46 oberflächennahen Bodenproben, die von der Firma iFind Mining aus einem Bereich von bis zu 70 cm Tiefe entnommen wurden, konnten drei primäre Zielgebiete für die nachfolgende Exploration abgegrenzt werden. Die Ergebnisse der Analyse haben vielversprechende Werte in Bezug auf den Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (Total Rare Earth Oxides, "TREO") und magnetischen Seltenerdoxiden (Magnetic Rare Earth Oxides, "MREO") ergeben, die auf einen starken geochemischen Footprint im gesamten Projektgebiet hinweisen. Bemerkenswert ist, dass auch anomale Konzentrationen von Dysprosium (Dy) und Terbium (Tb) angetroffen wurden, was uns insofern sehr optimistisch stimmt, als diese kritischen Seltenerdmetalle in oberflächennahen Zonen relativ selten auftreten.

Die drei Zielgebiete hoher Priorität - Sara, Erica und Maya - zeichnen sich durch kohärente Cluster mit erhöhten TREO-Werten aus. Anhand der Auswertung dürfte es sich um Zonen mit potenzieller REE-Anreicherung innerhalb des Verwitterungsprofils handeln. Die räumliche Verteilung der Bodenanomalien sowie die zugrundeliegende Geologie und das topographische Umfeld liefern zusammen die Ausgangsbasis für eine entsprechende Priorisierung im Rahmen der Folgebohrungen.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat das Unternehmen am 1. Mai ein Schneckenbohrprogramm (SPT) über 500 Bohrmeter eingeleitet, das einerseits als direkte Folgeuntersuchung der aufgefundenen hochgradigen Bodenanomalien und andererseits als ergänzende Step-out-Bohrkampagne über rund 400 Meter zur Bewertung der lateralen Kontinuität einer möglichen Mineralisierung konzipiert wurde. Das Programm wird voraussichtlich rund 4-6 Wochen in Anspruch nehmen.

Der Großteil der geplanten Bohrungen wird innerhalb der Granitformation São Sepé abgeteuft. Es handelt sich dabei um einen felsischen Intrusionskörper, der die gleichen geologischen Hauptmerkmale aufweist wie der Granit, der die Lagerstätte Pela Ema bei Serra Verde beherbergt. Beide Systeme zeichnen sich durch hochentwickelte, silikatreiche Granitkompositionen aus und stehen mit tiefliegenden tropischen Verwitterungsprofilen in Verbindung, welche die Ausbildung einer in Ionenadsorptionston lagernden REE-Mineralisierung begünstigen. Darüber hinaus weisen beide Granite eine Anreicherung an Seltenerdmetallen auf, die auf eine magmatische Differenzierung und eine anschließende sekundäre Konzentration im Zuge lateritischer Verwitterungsprozesse zurückzuführen ist. Das erhöht die Chancen für REE-Anhäufungen von wirtschaftlicher Bedeutung in oberflächennahen Schichten.

Das Projekt São Sepé profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur und verfügt über ein ausgedehntes Straßennetz, über welches das gesamte Konzessionsgebiet problemlos erreichbar ist. Dieser logistische Vorteil erleichtert die Mobilisierung und den Betrieb der Bohrausrüstung samt den auf LKWs montierten Bohranlagen und ermöglicht eine zeitgerechte und kostengünstige Umsetzung des Explorationsprogramms.

"Brasilien rückt international zunehmend in den Fokus von Explorationsunternehmen, die nach Seltenerdmetallen suchen. Wir konnten bei Turvolandia schon frühzeitig Explorationserfolge verbuchen und freuen uns sehr, dass wir nun mit unserem Programm bei São Sepé beginnen und nach Hinweisen auf eine potenzielle REE-Mineralisierung in ionischem Ton suchen können", so Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. "Die Abgrenzung von drei kohärenten Zielgebieten, wo Bodenproben neben hohen TREO-Werten auch vielversprechende Gehalte an Dysprosium und Terbium aufwiesen, eröffnet uns einen klaren Explorationskurs. Das bevorstehende Bohrprogramm dient zudem der Ermittlung des Erzgehalts und der Kontinuität der Mineralisierung. Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ausbau des Projekts São Sepé neben unseren anderen REE-Projekten in Brasilien."

Lageplan des Projekts mit Ergebnissen der Bodenprobenahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration der Canamera Energy Metals Corp. und einem "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse sowie der entsprechenden Verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

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Brad Brodeur

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mailto:brad@canamerametals.com

780-238-7163

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die Wiederaufnahme und der Abschluss des Bohrprogramms im Rahmen des Projekts; die Anzahl und Tiefe der durchzuführenden Bohrlöcher; die Beschaffenheit und Eigenschaften von in ionischem Ton lagernden Seltenerdmetall-Lagerstätten; die strategische Bedeutung der Lieferketten für Seltenerdmetalle; sowie die Explorationsstrategien des Unternehmens im Rahmen des Projekts.

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