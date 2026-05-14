Canamera Energy Metals positioniert sich für Wachstum, während Brasilien zur Hochburg seltener Erden aufsteigt

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Während sich der globale Wettbewerb um sichere Lieferketten für Seltene Erden ("REEs") verschärft, etabliert sich Brasilien zunehmend als eine der weltweit wichtigsten aufstrebenden Jurisdiktionen für kritische Mineralien. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Canamera Energy Metals Corp (ISIN: CA13711A1003), um vom wachsenden Interesse von Investoren und strategischen Partnern am expandierenden brasilianischen Markt für ionische Tonlagerstätten seltener Erden zu profitieren.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, in den vergangenen vier Monaten mehr als 10 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben, wodurch die Finanzposition erheblich gestärkt wurde, während Explorationsprogramme in Brasilien, Kanada und den Vereinigten Staaten vorangetrieben werden. Die Finanzierung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Seltene-Erden-Industrie, da westliche Regierungen und Hersteller verstärkt nach alternativen Lieferketten außerhalb Chinas suchen.

Seltene Erden sind unverzichtbar für moderne Technologien wie Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Verteidigungssysteme, fortschrittliche Elektronik und Permanentmagnete. Schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium gelten aufgrund des begrenzten globalen Angebots und Chinas langjähriger Dominanz bei den Verarbeitungskapazitäten als besonders strategisch wichtig.

Bei Canamera richtet sich der aktuelle Fokus insbesondere auf das Seltene-Erden-Projekt Turvolândia im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Das Projekt konzentriert sich auf ionische Adsorptionston-Mineralisierungen ("IAC") - einen Lagerstättentyp, der aufgrund seiner oberflächennahen Eigenschaften und des Potenzials für vergleichsweise kostengünstige Förderung zunehmend an Attraktivität gewinnt.

Im Gegensatz zu Hartgesteinslagerstätten, die häufig technisch komplexere Aufbereitungsverfahren erfordern, können ionische Tonlagerstätten teilweise mit einfacheren Abbau- und Auslaugungsmethoden erschlossen werden. Dieses geologische Modell war in Teilen Südchinas äußerst erfolgreich und treibt nun eine neue Welle von Explorationsaktivitäten in Brasilien an.

Canamera hat sein Schneckenbohrprogramm in Turvolândia kürzlich um 20% erweitert und die Kampagne nach ermutigenden ersten Analyseergebnissen von 1.000 Metern auf 1.200 Meter erhöht. Das Bohrloch TUV-AUG-014 lieferte 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltene-Erden-Oxiden ("TREO") über 13 Meter ab Oberfläche, einschließlich höhergradiger Abschnitte mit bis zu 6.431 ppm TREO.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Mineralisierung innerhalb verwitterter saprolitischer Horizonte vorkommt, die sich über REE-führenden granitoiden Gesteinen im südlichen Minas Gerais entwickelt haben. Die Explorationsthese basiert auf langanhaltenden tropischen Verwitterungsprozessen, die Seltene Erden in sekundären Tonmineralen anreichern können und dadurch potenziell skalierbare ionische Adsorptionston-Systeme schaffen.

Bemerkenswert ist, dass die Explorationsfortschritte von Canamera in eine Phase stark beschleunigter Investitionen in Brasiliens Seltene-Erden-Sektor fallen.

Eine der bedeutendsten jüngsten Entwicklungen war die Bekanntgabe von USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075), eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Serra Verde in einer Transaktion im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Die geplante Übernahme unterstreicht die zunehmende strategische Bedeutung brasilianischer ionischer Tonlagerstätten innerhalb westlicher Lieferketten für kritische Mineralien.

Gleichzeitig treiben mehrere weitere Unternehmen bedeutende Projekte im Land voran. Aclara Resources (ISIN: CA00461M1032) entwickelt sein Carina-Projekt im Bundesstaat Goiás, während Brazilian Rare Earths die Explorationsarbeiten in Bahia fortsetzt.

Auch die nachgelagerte Wertschöpfung entwickelt sich weiter. In Poços de Caldas arbeiten Viridis Mining and Minerals sowie Ionic Rare Earths am Aufbau des ersten Raffinations- und Recyclingzentrums für Seltene Erden in Lateinamerika. Die Anlage soll sowohl recycelte NdFeB-Magnete als auch gemischte Seltene-Erden-Konzentrate aus brasilianischen Projekten verarbeiten und könnte damit helfen, eine stärker integrierte regionale Lieferkette aufzubauen.

Für Investoren deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass Brasilien nicht länger lediglich als Explorationsgrenze betrachtet wird. Vielmehr entwickelt sich das Land zunehmend zu einem potenziellen globalen Zentrum für den Abbau, die Raffination und die Weiterverarbeitung seltener Erden.

Die jüngste Finanzierung von Canamera könnte sich daher als strategisch besonders wichtig erweisen. Junior-Explorationsunternehmen stehen häufig vor erheblichen Herausforderungen beim Zugang zu Kapital, insbesondere in technisch spezialisierten Bereichen wie Seltene Erden. Durch die Sicherung von mehr als 10 Millionen US-Dollar in einem schwierigen Marktumfeld hat das Unternehmen seine Fähigkeit gestärkt, Bohrprogramme fortzusetzen, Explorationen auszuweiten und mehrere Projekte gleichzeitig voranzutreiben.

Neben Seltenen Erden verfügt Canamera zudem über Uran-Explorationsprojekte in Kanada und den Vereinigten Staaten, wodurch zusätzliches Engagement in einem weiteren Rohstoff entsteht, der zunehmend mit Energiesicherheit und Dekarbonisierungsinitiativen verbunden wird.

Da Regierungen und Hersteller weiterhin heimische und verbündete Lieferketten für kritische Mineralien priorisieren, könnten Unternehmen in strategisch wichtigen Jurisdiktionen zunehmend Aufmerksamkeit sowohl von institutionellen Investoren als auch von Industriepartnern auf sich ziehen.

Mit weiteren Bohrergebnissen aus Turvolândia, die in den kommenden Monaten erwartet werden, tritt Canamera nun in eine wichtige Explorationsphase ein - zu einem Zeitpunkt, an dem Brasiliens Rolle im globalen Markt für Seltene Erden offenbar rasch wächst.

Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/canamera-energy-metals-pushes-ahead-with-drilling-after-raising-10/69279166

https://discoveryalert.com.au/usa-rare-earth-brazil-acquisition-2026-vertical-integration/

https://www.netzerocircle.org/articles/brazils-rare-earths-surge-building-a-new-global-hub-for-critical-minerals

https://stockhead.com.au/resources/resources-top-5-meteoric-charges-ahead-as-mega-deal-sparks-bull-run-on-brazilian-rare-earths/

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery/

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



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Enthaltene Werte: CA13711A1003,CA00461M1032,US91733P1075