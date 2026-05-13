Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf für ein Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) auf den Weg gebracht. Der vom Bundeswirtschaftsministerium und Bundesbauministerium eingebrachte Entwurf soll Öl- und Gasheizungen wieder unbegrenzt erlauben. "Das GModG ist deutlich einfacher, technologieoffener und flexibler. Es ist gleichzeitig Schutz von Mieterinnen und Mietern vor zu hohen Energiekosten aufgrund von Entscheidungen, die sie nicht kontrollieren. Wir haben einen klaren Pfad festgelegt, wie Mieterinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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