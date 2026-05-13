DJ Schott Pharma verbucht Umsatz- und Gewinnrückgang im 2. Geschäftsquartal

DOW JONES--Der Verpackungskonzern Schott Pharma hat im zweiten Geschäftsquartal Rückgänge beim Umsatz, beim operativen Gewinn und beim Nettogewinn verzeichnet. Für das Geschäftsjahr insgesamt bestätigte das Unternehmen den bisherigen Ausblick.

Im zweiten Geschäftsquartal Januar bis März sank der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 42,7 Millionen Euro von 52,7 Millionen in Vorjahresquartal, wie Schott Pharma mit Sitz in Mainz mitteilte.

Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn sank im Quartal auf 31,0 Millionen Euro von 38,1 Millionen. Der unverwässerte Gewinn je Aktie ging auf 0,21 Euro zurück, verglichen mit 0,25 Euro im Vorjahr

Der Umsatz gab leicht nach auf 247,9 Millionen Euro nach 251,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Schott bestätigte seine im Dezember ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26, wonach das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 27 Prozent erwartet. Die im ersten Halbjahr erzielte Marge lag bei 26,6 Prozent.

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May 13, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

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