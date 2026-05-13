Zürich - Mit seinen Zahlen zum ersten Quartal hat der Telekomkonzern Sunrise die Erwartungen von Analysten übertroffen. Für das gesamte Jahr 2026 und die anstehenden Preiserhöhungen zeigt sich das Management optimistisch. Die Verkäufe von Sunrise lagen in den Monaten Januar bis März mit 722,8 Millionen Franken ziemlich genau auf dem Vorjahresniveau (+0,1 Prozent), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem auf das Wachstum bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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