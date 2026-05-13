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Der Hamburger Biotechkonzern Evotec hat turbulente Monate hinter sich. Der Kurs hat massiv gelitten, die Quartalszahlen enttäuschten eher, und das Unternehmen steckt mitten in einem Umbau. Klingt erstmal nicht ganz so gut, doch genau jetzt könnte der Zeitpunkt gekommen sein, genauer hinzuschauen. Denn es tut sich einiges: Großinvestoren steigen frisch ein, Analysten halten trotz gesenkter Schätzungen an ihren Kaufempfehlungen fest, und das Restrukturierungsprogramm nimmt konkretere Formen an. Die Aktie hat ihren Tiefpunkt möglicherweise bereits hinter sich und notiert aktuell wieder über dem 50er SMA. Was jetzt fehlt, ist der entscheidende Schritt über den 200er, und der könnte die Tür zu deutlich höheren Kursen aufstoßen. Was steckt hinter der möglichen Kurs-Wende, und lohnt sich ein Blick auf die Aktie?

Umbau mit Vollgas

Evotec setzt den Rotstift an, und das ziemlich konsequent. Das Transformationsprogramm "Horizon" ist keine einfach-mal-so-Maßnahme, sondern ein echter Einschnitt ins Unternehmen. Von bisher 19 Standorten weltweit soll künftig nur noch die Hälfte übrig bleiben: zehn Standorte, schlanker, effizienter, fokussierter. Das spart Geld, konkret rund 75 Millionen Euro pro Jahr, die bis Ende 2027 vollständig realisiert sein sollen. Parallel dazu hat das Unternehmen seine Finanzierungsstruktur optimiert. Finanzvorstand Paul Hitchin bereitet ein Repricing eines Term Loan B über 470 Millionen US-Dollar vor. Einfach gesagt: Die Zinskosten sollen sinken, der Cashflow wird entlastet, und der Umbau bekommt mehr finanziellen Spielraum. Auch personell hat Evotec frischen Wind bekommen. Claire Hinshelwood übernahm Anfang Mai den CFO-Posten, Dr. Ingrid Müller wurde neue Vorständin für das operative Geschäft. Der neue Vorstand steht jetzt in der Pflicht, und hat mit "Horizon" ein klares Programm in der Hand. Die Quartalszahlen zum ersten Quartal 2026 waren zugegebenermaßen kein Schönheitspreis. Der Umsatz fiel auf 157 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA rutschte auf minus 21,9 Millionen Euro. Konzernchef Christian Wojczewski sprach dennoch von einem erwarteten Jahresauftakt, im Vorjahr hatten einmalige Lizenzeinnahmen das Ergebnis künstlich aufgehellt, dazu kamen diesmal negative Wechselkurseffekte. Für das Gesamtjahr 2026 hält das Unternehmen an seiner Prognose fest: Umsatz zwischen 700 und 780 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA zwischen 0 und 40 Millionen Euro.

Charttechnik

Die Aktie hat schwere und auch unschöne Monate hinter sich. Vom 52-Wochen-Hoch bei 8,28 Euro ist sie weit entfernt, gar noch weiter von den Hochs in 2023, als die Aktie bei knapp 25 Euro notierte. Das Jahrestief lag im März bei 3,96 Euro. Doch seitdem hat sich etwas getan. Der Kurs hat sich spürbar erholt und notiert aktuell bei rund 5,20 Euro, und damit bereits wieder oberhalb des 50er SMA bei knapp 4,95 Euro. Das ist ein erstes positives Signal. Die entscheidende Hürde liegt jetzt beim 200er SMA, der bei 5,82 Euro verläuft. Wer auf eine echte Trendwende inkl. fulminanten Rebound setzt, braucht genau diesen Ausbruch. Gelingt er, öffnet sich technisch der Weg in Richtung des Kursziels von Berenberg bei 9,40 Euro, das wäre von heute aus beinahe eine mögliche Kursverdopplung. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber die Richtung stimmt wieder.

Was tun?

Evotec ist keine Aktie für jedermann und auch kein Investment für jeden, das muss man klar sagen. Die Quartalszahlen waren schwach, der Umbau kostet Zeit und Geld, und der Kurs hat in der Vergangenheit deutlich gelitten. Wer hier kauft, braucht gute und starke Nerven und Geduld. Doch die Signale, die derzeit vom Markt kommen, sind nicht zu ignorieren. Berenberg hält trotz gesenktem Kursziel an der Kaufempfehlung fest, das neue Ziel liegt bei 9,40 Euro, RBC sogar bei 10 Euro. Der institutionelle Investor Marshall Wace LLP hat frisch eine neue Position eröffnet, was zeigt, dass professionelle Anleger das aktuelle Niveau als attraktiv einstufen. Charttechnisch notiert die Aktie bereits über dem 50er-Durchschnitt, der 200er bei 5,82 Euro ist das nächste Ziel. Wer in Evotec investiert oder es plant, sollte die Hauptversammlung im Juni und den Halbjahresbericht im August fest im Kalender haben. Dort zeigt sich, ob "Horizon" wirklich greift. Für risikobewusste Anleger mit langem Atem bietet die Aktie auf dem aktuellen Niveau durchaus Potenzial, vorausgesetzt, der Umbau gelingt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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