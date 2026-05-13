Der TGM ist bei MAN der Allrounder im mittelschweren Verteilerverkehr. Ab kommenden Jahr wird der Truck auch elektrisch: In Mailand hat die Traton-Tochter jetzt das Tuch vom eTGM gezogen. Wir konnten den elektrischen 16 Tonner schon im Vorfeld aus der Nähe begutachten. MAN füllt mit dem eTGM die letzte Lücke in seinem vollelektrischen Sortiment. Die E-Lkw-Palette des Herstellers reicht nun von 12 bis 50 Tonnen, wie die Münchner angeben. Für den mittelgroßen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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