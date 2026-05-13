Tech-Visionär Masayoshi Son meldet sich zurück. Nach verlustreichen Jahren verbucht die Beteiligungsgesellschaft SoftBank für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Zuwachs von 46 Milliarden Dollar beim Vision Fund. Der Fonds profitiert von der KI-Euphorie und der frühen Wette auf den Branchenprimus OpenAI. Für Anleger ist das erst der Anfang einer gigantischen Tech-Revolution.SoftBank hat die Wende geschafft. Der Konzern erzielte im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettogewinn von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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