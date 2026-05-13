Bern/Washington - Die Beschaffung des US-amerikanischen Luftabwehrsystems Patriot verzögert sich um fünf bis sieben Jahre und hat höhere Kosten zur Folge. Das schreibt der Bundesrat, nachdem er zusätzliche Informationen aus Washington erhalten hat. Die längere Lieferverzögerung sei auf den Krieg im Nahen und Mittleren Osten zurückzuführen, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Bis anhin war von einer Verzögerung von vier bis fünf Jahren die Rede. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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