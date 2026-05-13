Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Versorgungssicherheit und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten (StromVKG) auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll einen Kapazitätsmarkt einführen und sieht Ausschreibungen für die Bereitstellung von Kapazitäten in zwei Schritten vor. Das Bundeskabinett hat sich heute auf einen Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) für ein Gesetz zur Sicherung der Versorgungssicherheit und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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