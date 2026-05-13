© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIGoogle und SpaceX sprechen über Datenzentren im Orbit. Hinter dem Milliardenprojekt steckt ein Wettlauf um die Zukunft der KI.Google und SpaceX sprechen über eine mögliche Zusammenarbeit für Raketenstarts von Datenzentren im Orbit. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach könnte SpaceX künftig Satelliten für Googles geplante Weltraum-Rechenzentren ins All bringen. Die Gespräche kommen zu einem Zeitpunkt, an dem beide Konzerne ihre Ambitionen im sogenannten "Orbital Computing" massiv ausbauen. Die Technologie gilt bislang als hochspekulativ. Trotzdem sehen viele Unternehmen darin den nächsten großen Wachstumsmarkt für künstliche …Den vollständigen Artikel lesen
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