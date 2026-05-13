Spotify zeigt Usern jetzt erstmals ihre komplette Musik-Streaming-Historie. Ein neues Feature enthüllt euren ersten gehörten Song, Top-Artists, persönliche Playcounts und erstellt automatisch eine All-Time-Playlist. So nutzt ihr die Funktion. Zum 20-jährigen Jubiläum hatte Spotify Usern bereits globale All-Time-Rankings präsentiert. Diese zeigten, welche Artists, Songs, Podcasts und Hörbücher die Plattform über zwei Jahrzehnte geprägt haben. Gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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