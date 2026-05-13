Medisca, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der personalisierten Arzneimittel, ist eine strategische Partnerschaft mit dsm-firmenich eingegangen, einem führenden Hersteller von Inhaltsstoffen für regulierte Pharmamärkte weltweit.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Medisca US-amerikanischen Fachleuten für Compounding ein Portfolio an pharmazeutischen Vitamin-Wirkstoffen (APIs) zur Verfügung stellen und damit den Zugang zu Inhaltsstoffen erweitern, die unter europäischen cGMP-Bedingungen hergestellt werden und durch etablierte Qualitätssysteme sowie Dokumentationsstandards abgesichert sind.

Die Grundlagen des Compounding stärken

Da Compounding zunehmend komplexere und stärker regulierte Pflegeeinrichtungen unterstützt, steigen die Erwartungen hinsichtlich der Beschaffung von Inhaltsstoffen, der Konsistenz und der Dokumentation weiter an. Apotheken und 503B-Outsourcing-Einrichtungen suchen nach Partnern, die es ihnen ermöglichen, in großem Maßstab sicher zu arbeiten.

Diese Partnerschaft spiegelt unser langfristiges Engagement wider, den Zugang zu hochwertigen Zutatenlösungen zu erweitern und gleichzeitig die Arbeitsabläufe, Beziehungen und Betriebsmodelle beizubehalten, auf die sich unsere Kunden heute verlassen.

"Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit dsm-firmenich, einem weltweit tätigen Unternehmen, das für seine Produktionsstandards und sein Engagement für Qualität bekannt ist", sagte Peng Li, Vice President für strategische Partnerschaften bei Medisca. "Die Beschaffung von Inhaltsstoffen ist die Grundlage für Vertrauen und langfristigen Erfolg in der Arzneimittelherstellung. Indem wir das Portfolio an pharmazeutischen Wirkstoffen von dsm-firmenich in das Medisca-Ökosystem integrieren, erweitern wir das Angebot, auf das sich unsere Kunden heute verlassen können, und unterstützen die weitere Entwicklung der Branche.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Vitamin-Wirkstoffe in pharmazeutischer Qualität über ein bewährtes kommerzielles und technisches Modell eingeführt, das darauf ausgelegt ist, die vorschriftsmäßige Verwendung und die langfristige Kontinuität in der Compounding-Praxis zu gewährleisten.

"Die Partnerschaft mit Medisca ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu hochwertigen Vitamin-Wirkstoffen in pharmazeutischer Qualität für den US-amerikanischen Markt für Compounding-Arzneimittel zu erweitern. Durch die Kombination unserer globalen Fertigungskompetenz und unseres Engagements für cGMP-Standards mit Mediscas fundiertem Verständnis für die Bedürfnisse von Compounding-Fachleuten stärken wir die Liefersicherheit und ermöglichen es Apotheken sowie 503B-Outsourcing-Einrichtungen, mit größerer Zuversicht, Konsistenz und Qualität in der Patientenversorgung zu arbeiten." Jennifer McManus, Senior Sales Director, dsm-firmenich

Das Vitamin-API-Portfolio von dsm-firmenich ist in den Vereinigten Staaten über Medisca erhältlich; weitere Produkte sollen im Laufe der Zeit auf den Markt kommen. Kunden können sich bezüglich Bestellinformationen, Preisen und Lieferzeiten an ihren Medisca-Vertriebsmitarbeiter wenden.

Über dsm-firmenich

Als Innovator in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Schönheit entwickelt, produziert und kombiniert dsm-firmenich lebenswichtige Nährstoffe, Aromen und Duftstoffe, damit die wachsende Weltbevölkerung sich bestmöglich entfalten kann. Mit seinem umfassenden Lösungsangebot, natürlichen und nachwachsenden Inhaltsstoffen sowie seiner anerkannten wissenschaftlichen und technologischen Kompetenz schafft das Unternehmen Produkte, die lebensnotwendig, für Verbraucher attraktiv und für Mensch und Umwelt nachhaltiger sind. dsm-firmenich ist ein Schweizer Unternehmen mit zwei Hauptsitzen in Kaiseraugst (Schweiz) und Maastricht (Niederlande), das an der Euronext Amsterdam notiert ist, in fast 60 Ländern tätig ist und einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro erzielt. Mit einem vielfältigen, weltweit tätigen Team von fast 30.000 Mitarbeitern sorgt dsm-firmenich jeden Tag und überall für Fortschritt für Milliarden von Menschen. www.dsm-firmenich.com

Über Medisca

Das 1989 gegründete Unternehmen Medisca ist ein führender Anbieter von Lösungen für die personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Es verfügt über ein umfangreiches Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Datenbank mit mehr als 10.000 firmeneigenen und maßgeschneiderten Arzneimittelrezepturen sowie über Fachkompetenz und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelherstellung, medizinische Fortbildung und analytische Untersuchungen. Medisca bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Wellness-Sektoren in zahlreichen Märkten weltweit und schließt damit Lücken im Gesundheitswesen, um personalisiertes Wohlbefinden für alle zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.medisca.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

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