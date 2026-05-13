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freenet AG Hauptversammlung beschließt Rekorddividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR



13.05.2026 / 15:06 CET/CEST

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freenet AG Hauptversammlung beschließt Rekorddividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR Steigerung der Dividende je Aktie um 5,1 % auf 2,07 EUR (Dividendenrendite 1 : 7,1 %)

Alle weiteren Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen Büdelsdorf, 13. Mai 2026 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] am 13. Mai 2026 in Hamburg stimmte eine Mehrheit von 99,82 % für die vorgeschlagene Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR (Vorjahr: 1,97 EUR). Insgesamt werden für das abgelaufene Geschäftsjahr 241,5 Mio. EUR (Vorjahr: 234,1 Mio. EUR) an die freenet Aktionäre ausgeschüttet. Damit steigt die Dividende je Aktie um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr und ergibt eine Dividendenrendite1 von 7,1 % (Vorjahr: 7,2 %). Der Auszahlungstag ist der 19. Mai 2026. Die Ausschüttung der Dividende unterliegt dem regulären Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gemäß Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Allen weiteren Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 30,61 % (Erstpräsenz inkl. Briefwahlstimmen) des eingetragenen Grundkapitals der freenet AG auf der Hauptversammlung vertreten. Die Anteilseignerverteter des Aufsichtsrats der freenet AG Prof. Dr. Kerstin Lopatta, Miriam Wohlfarth, Sabine Christiansen, Marc Tüngler, Robert Weidinger wurden im Rahmen der Hauptversammlung wiedergewählt. Die Anteilseignervertreterinnen Prof. Dr. Kerstin Lopatta und Mriam Wohlfarth wurden für den Zeitraum bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 bestätigt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Marc Tüngler sowie die Anteilseignervertreter Sabine Christiansen und Robert Weidinger wurden für den Zeitraum bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2028 bestätigt. Johannes Wendt wurde als neuer Anteilseignervertreter für den Zeitraum bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 in den Aufsichtsrat der freenet AG gewählt. Johannes Wendt ergänzt den Aufsichtsrat mit seiner ausgeprägten Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt und M&A. Unter fn.de/hv stehen Ihnen weitere Informationen zur Hauptversammlung mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen zur Verfügung. 1 Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der freenet Aktie zum Jahresende 2025. Kontakt

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