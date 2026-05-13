Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft Beilngries Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, 19. Juni 2026, 09.30 Uhr, im Audi Sportpark, Am Sportpark 1, 85053 Ingolstadt, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung Rahmenprogramm Aktuelles aus der DZ BANK AG, Michael Speth, Mitglied des Vorstands

Aktuelles aus der BayWa AG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Bericht des Aufsichtsrates 2. Informeller Bericht "Verwendung des Bilanzgewinnes 2025" Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Betrag von 9,1 Mio. € aus den anderen Gewinnrücklagen entnommen. Der Bilanzgewinn beträgt damit - wie schon im Vorjahr - 0,00 €. Somit kann auch für das Geschäftsjahr 2025 keine Ausschüttung erfolgen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des derzeit bestellten Aufsichtsrates endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt im Einvernehmen mit den zuständigen Gremien des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V. folgende Herren vor: a) Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat: Wolfgang Altmüller

Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank eG Dr. Gerhard Walther

Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Mittelfranken Mitte eG Stefan Müller

Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V. Christoph Huber

Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG Gottfried Kneißl

Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Landshuter Land eG Markus Merz

Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Main-Rhön eG Andreas Müller

Vorstandssprecher der VR Bank München Land eG b) Zur Neuwahl in den Aufsichtsrat: Alexander Brehm

Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der VR Bank Bamberg-Forchheim eG Mathias Semmelmann

Vorstandsmitglied Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen, da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer hat. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BMG PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme spätestens am 16. Juni 2026 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben, wobei als Ausweis die Eintragung im Aktienregister dient. Beilngries, im Mai 2026 Der Vorstand