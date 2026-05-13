EQS-News: Bayerische Raiffeisen- Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bayerische Raiffeisen- Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|Leising 16
|92339 Beilngries
|Deutschland
|E-Mail:
|brb-info@gv-bayern.de
|Internet:
|http://www.brbag.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2327170 13.05.2026 CET/CEST