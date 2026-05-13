Actien-Börse

Bernecker-App

Actien-Börse Nr. 20

Bei ALLGEIER sehen die operativen Daten besser aus als der Kursverlauf. Im 1. Quartal stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft um 9 % auf 87 Mio. €, das bereinigte EBITDA lag mit 9,1 Mio. € leicht über Vorjahr. Auf Gesamtjahressicht bestätigt der Vorstand die Guidance von 350 bis 390 Mio. € Umsatz und 47 bis 53 Mio. € bereinigtem EBITDA. Bei rund 233 Mio. € Unternehmenswert (Enterprise Value) wird ALLGEIER nur mit gut 0,6-fachem Umsatz und rund 4,5- bis 5-fachem bereinigtem EBITDA bewertet. 1,00 € Dividende je Aktie entspricht einer Rendite von rund 6,5 %. Strategisch gilt: Die Beschleunigung bei KI-Implementierungen, Datenplattformen und digitaler Verwaltung in Deutschland ist nur eine Frage der Zeit.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die Deutschen werden Aktionäre- Die Rüstung hat abgerüstet- Die COMMERZBANK hat sich bloßgestellt- NEMETSCHEK: Chance auf Comeback?- Photonik-Spezialisten im Blick: Wer profitiert?- TASEKO MINES: Die Kupfer-Story wird wieder spannendIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info