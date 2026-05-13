Bern - Ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen im Kanton Solothurn und Leibstadt im Kanton Aargau wäre technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich. Bisher hielt man einen Betrieb von bis zu sechzig Jahren für machbar. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem am Mittwoch publizierten Bericht, den der Ständerat mit einem überwiesenen Postulat von Thierry Burkart (FDP/AG) bestellt hatte. Eine Aktennotiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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