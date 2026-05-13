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MLP SE: Einberufung zur Hauptversammlung der MLP SE veröffentlicht



13.05.2026 / 15:57 CET/CEST

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Einberufung zur Hauptversammlung der MLP SE veröffentlicht Vorstand und Aufsichtsrat schlagen konstante Dividende von 36 Cent (VJ: 36 Cent) je Aktie vor

Durchführung als Präsenzveranstaltung im Palatin Kongress- und Kulturzentrum in Wiesloch Wiesloch, 13. Mai 2026 - Die MLP SE hält am 25. Juni 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 im Palatin Kongress- und Kulturzentrum in Wiesloch im Präsenzformat ab. Über den folgenden Link können ab heute sämtliche Vorlagen an die Hauptversammlung abgerufen werden: http://www.mlp-hauptversammlung.de . Über diesen Link gelangen Aktionäre zudem zum Aktionärsportal, über das im Vorfeld der Hauptversammlung eine Briefwahl möglich sein wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, eine konstante Dividende in Höhe von 36 Cent je Aktie (VJ: 36 Cent) für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten. Die Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über folgende Punkte vor: die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2025

die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der MLP SE für das Geschäftsjahr 2025

die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der MLP SE für das Geschäftsjahr 2025

die Wahlen des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026

die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung

die Ergänzung des Unternehmensgegenstandes um das neue Geschäftsfeld Praxismanagement und -beratung im Medizinermarkt und die entsprechende Änderung der Satzung Über MLP Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

- Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

- Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen FERI - Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

- Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden MLP - Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

- Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden RVM - Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

- Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 597.100 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 65,2 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 859 Mio. Euro.



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