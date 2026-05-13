Bern - Wird die Bevölkerungszahl der Schweiz auf zehn Millionen Menschen beschränkt, führt dies zu «erheblichen volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Kosten». Das ist das Fazit einer neuen Studie, welche der Bundesrat aufgrund von Parlamentsvorstössen in Auftrag gab und am Mittwoch veröffentlichte. Erstellt wurde die Studie vom Basler Forschungs- und Beratungsbüro Demografik. Die Studienautorinnen und -autoren schreiben darin, zwar hätte eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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