Eine aktuelle Analyse von Pexapark zeigt, dass eine hohe Solarstromproduktion und eine schwächere Nachfrage zu einem Rückgang der Marktwertfaktoren für Solarstrom in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien geführt haben. In diesen Ländern steigt zudem der Anteil der Solarstromproduktion in Stunden mit negativen Strompreisen. Von pv magazine International Laut einer aktuellen Pexapark-Analyse sinken die Photovoltaik-Marktwertfaktoren in einigen der wichtigsten europäischen Strommärkte. Eine entsprechende Untersuchung des Schweizer Marktforschungsunternehmens für erneuerbare Energien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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