Scania gibt an, gemeinsam mit den Partnern Unicon und Liebherr einen Batterie-elektrischen Lkw samt vollintegriertem elektrischen Betonmischersystem entwickelt zu haben. Die Schweden wollen das Projekt dabei nicht als reinen Piloten verstanden wissen, sondern als Vorbild für einen skalierbaren Einsatz. Lkw-Hersteller Scania pflegt traditionell einen engen Kontakt zum Baugewerbe und hat in seinem Portfolio entsprechend viele Baustellen-taugliche Fahrzeuge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net