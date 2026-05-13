© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaNvidia-CEO Jensen Huang reist mit Donald Trump nach Peking und verlangt von Chinas Präsident Xi offene Märkte. Chinesische KI-Aktien schießen in die Höhe. Was steckt dahinter?Nvidias Chef Jensen Huang war eigentlich nicht auf der Gästeliste. Dann rief Donald Trump an. Kurzerhand stieg Huang zur Air Force One dazu, die für einen Zwischenstopp in Alaska pausierte, und flog mit US-Präsident Trump nach Peking. Mit dabei: ein Tross hochrangiger amerikanischer Unternehmenslenker, die auf Fortschritte im Chinageschäft hoffen. Die Nachricht schlug an den Börsen unmittelbar ein. Aktien chinesischer KI-Entwickler wie MiniMax und Zhipu stiegen am Mittwoch um rund 18 beziehungsweise 37 Prozent, wie …Den vollständigen Artikel lesen
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