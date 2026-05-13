New York - Angesichts überraschend stark gestiegener Erzeugerpreise hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch nachgegeben. Technologie-Werte hingegen legten etwas zu. Anleger erhoffen sich hier positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen. Im frühen Geschäft fiel der Dow um 0,5 Prozent auf 49.523 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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