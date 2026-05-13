Zürich - Der Personaldienstleister Adecco ist im Startquartal 2026 organisch klar gewachsen. Der Erholungskurs der Vorquartale beschleunigte sich sogar. Dennoch verloren die Adecco-Aktien am Mittwoch fast 17 Prozent. Von Januar bis März stieg der Umsatz insgesamt um 2 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage zogen die Einnahmen organisch sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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