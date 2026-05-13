RWE ist mit stabilen Quartalszahlen in das Jahr 2026 gestartet, wobei insbesondere das Offshore-Windgeschäft für starke Ergebnisse sorgte. Belastet wurde die Bilanz jedoch durch ein deutlich schwächeres Handelssegment und Sondereffekte im Kraftwerksgeschäft. Trotz dieser Schwächen bleiben Analysten optimistisch, während die Aktie seit Jahresbeginn bereits deutlich zulegen konnte.Offshore-Windparks liefern starke Ergebnisse RWE ist mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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