Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem schwankungsreichen Verlauf fester geschlossen. Zuvor war er nach überraschend starken US-Inflationsdaten am Nachmittag zeitweise leicht ins Minus gerutscht, ehe er sich zum Handelsschluss wieder erholte. Die Märkte schwanken derzeit zwischen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und der Sorge vor einer weiteren Eskalation. Am Mittwoch dominierte schlussendlich der Optimismus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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