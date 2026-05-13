Paris/London/Zürich - Der EuroStoxx50 hat sich am Mittwoch etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. An den Finanzmärkten richtete sich das Interesse auf die Gespräche in China zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping. «Peking könnte als geopolitischer Brückenbauer zwischen Washington und Teheran fungieren und damit zwischen den Fronten im Nahostkonflikt vermitteln», schrieb Timo Emden, Marktanalyst von Emden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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