Die Vereinbarung umfasst eine dreijährige Lizenz für Owkins KI-Wissenschaftler "K Pro".

Im Rahmen dieser Lizenz wird Owkin für AstraZeneca neuartige Biopharma-Wirkstoffe entwickeln, die über K Pro genutzt werden können.

Dazu gehören Funktionen zur schnellen Analyse und Prognose der Wettbewerbslandschaft für bestimmte pharmazeutische Zielmoleküle, Wirkstoffe und klinische Studien.

Owkin, das auf agentenbasierte KI spezialisierte Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um die Wirkstoffforschung und -entwicklung zu revolutionieren, gab heute eine Vereinbarung mit AstraZeneca bekannt, im Rahmen der dreijährigen Lizenzierung von K Pro Owkins KI-Wissenschaftler für biopharmazeutische Entscheidungsfindung Biopharma-Agenten zu entwickeln. K Pro bringt multimodale Daten und spezialisierte biologische agentenbasierte KI in jeden Schritt der Wertschöpfungskette ein.

Im Rahmen der dreijährigen Lizenzvereinbarung wird Owkin die End-to-End-Entwicklung von KI-Agenten leiten, die auf K Pro laufen und in die IT-Infrastruktur sowie die Entscheidungsworkflows von AstraZeneca integriert werden. Die Funktionalität der neuen Agenten soll den Entscheidungsteams von AstraZeneca helfen, zeitnah auf datenreiche Erkenntnisse für komplexe Fragen der Wettbewerbsanalyse zuzugreifen und so die Abhängigkeit von manuellen Analysen im Rahmen etablierter Governance-, Sicherheits- und Unternehmensstandards zu verringern.

"Wir bei Owkin glauben, dass die Zukunft der Pharmaindustrie agentenbasiert ist", sagte Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin. "Unsere Erfahrung, multimodale Daten und agentenbasierte Infrastruktur ermöglichen es uns, verschiedene komplexe Agenten zu entwickeln, die unsere Partner in der Pharmabranche unterstützen, darunter Wettbewerbsanalyse-Agenten, die schnelle Entscheidungen von Führungskräften unterstützen."

Diese neue Vereinbarung baut auf der bisherigen Zusammenarbeit von Owkin mit AstraZeneca bei der Entwicklung einer KI-basierten gBRCA-Vorscreening-Lösung für Brustkrebs auf. Laufende Ergebnisse dieses Projekts wurden auf der ESMO veröffentlicht, wo sich zeigte, dass die BRCAura RUO-Lösung mit einer hohen Sensitivität von 93 %1 etwa 40 der Patientinnen ausschließen kann, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie gBRCA-Mutationen tragen. Diese Arbeit wird nun bei Waiv fortgesetzt, dem kürzlich gegründeten Spin-off der Diagnostik-Sparte von Owkin, während sich Owkin weiterhin auf sein Kernziel konzentriert die Entwicklung biologischer künstlicher Superintelligenz zum Verständnis komplexer biologischer Prozesse.

Über Owkin

Owkin ist ein Unternehmen für agentenbasierte KI, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um Probleme in der Biologie zu lösen, an denen menschliche Forscher allein gescheitert sind.

Owkin entwickelt K Pro einen KI-Wissenschaftler für pharmazeutische Forschung und strategische Entscheidungsfindung. K Pro koordiniert eine Reihe von KI-Fähigkeiten und -Tools, um komplexe biologische Prozesse zu entschlüsseln, die Forschung zu beschleunigen und die Produktivität drastisch zu steigern.

K Pro basiert auf Owkins unübertroffenem multimodalen Patientendatennetzwerk, modernster KI für die Biologie und jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharmabranche.

1. Tchita, O. et al. Development and validation of BRCAura: A histology model to predict germline BRCA1/2 mutations from HR+/HER2- breast cancer images. ESMO 2025 veröffentlichtes Poster 327P.

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