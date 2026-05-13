Kiew - Russland hat die Ukraine am Mittwoch mit hunderten Drohnen angegriffen. Seit Mitternacht seien mindestens 800 russische Drohnen gestartet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Mindestens sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.



Es könne kein Zufall sein, dass einer der längsten massiven russischen Angriffe auf die Ukraine genau zu dem Zeitpunkt stattfinde, als der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintreffe, so Selenskyj. "In dieser schwierigen geopolitischen Lage versucht Russland ganz offensichtlich, das allgemeine politische Klima zu stören und die Aufmerksamkeit auf seine böswilligen Absichten zu lenken - und zwar auf Kosten ukrainischer Menschenleben und der ukrainischen Infrastruktur."



Den ganzen heutigen Tag über hätten die Russen Shahed-Drohnen auf die Regionen abgefeuert - und dabei gezielt Regionen ins Visier genommen, die am nächsten an den Grenzen der Nato-Staaten liegen, fügte der Präsident hinzu. Treffer wurden demnach unter anderem in Transkarpatien, der Region Lemberg, Wolhynien sowie in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Riwne verzeichnet.





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