Das klingt spannend: Nvidia treibt seine Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz weiter voran und kooperiert künftig mit dem jungen KI-Start-up Ineffable Intelligence. Das Unternehmen wurde erst Ende 2025 von David Silver gegründet, einem früheren Spitzenforscher von Google DeepMind und Professor am University College London.Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung neuartiger KI-Systeme, die nicht primär auf menschlichen Daten basieren, sondern eigenständig durch Erfahrungen und Versuch-und-Irrtum-Prozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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