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Northern Data veröffentlicht operatives Update



13.05.2026 / 20:21 CET/CEST

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Northern Data veröffentlicht operatives Update

Die GPU-Auslastung[1] stieg von 62 % im Dezember 2025 auf rund 85 % im März 2026.

Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen ein starkes sequenzielles Umsatzwachstum auf EUR 43 Mio.

Die Gruppe bestätigt ihren Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von EUR 130 Mio. bis EUR 150 Mio.

Frankfurt am Main - 13. May 2026 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, veröffentlicht heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 und bestätigt den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026. Im ersten Quartal 2026 betrieb die Gruppe ihren GPU-Bestand von rund 22.000 H100- und H200-GPUs. Die Auslastung1 des GPU-Bestands erreichte im März 2026 etwa 85 %. Die GPUs wurden Kunden hauptsächlich im Rahmen von Reserved- und On-Demand-Verträgen zugewiesen. In den vergangenen sechs Monaten hat die Gruppe Spotmarkt-Verträge erfolgreich in Reserved-Capacity- oder On-Demand-Kundenverträge überführt, was zu einer besser planbaren Auslastung, höheren Preisen pro GPU-Stunde und steigenden Umsätzen führte Die verbesserte GPU-Auslastung führte im ersten Quartal 2026 zu einem Umsatz von EUR 43 Mio. (Q1 2025: EUR 40 Mio.) und einem bereinigten EBITDA[2] von EUR 24 Mio. Im ersten Quartal 2026 beliefen sich die sonstigen Erträge auf insgesamt 8 Mio. EUR. Diese setzten sich aus Erlösen aus einem zuvor treuhänderisch verwahrten Betrag (Escrow), der Earn-out-Option für den ehemals gehaltenen Standort Corpus Christi sowie Erlösen aus Hardwareverkäufen zusammen. EUR Mio. Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Taiga Cloud 40,0 0,5 7,7 31,4 42,4 Ardent Data Centers 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 Umsatz 40,2 0,6 7,8 31,4 42,5

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum 31. März 2026 auf rund EUR 58 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 58 Mio.). Im ersten Quartal 2026 generierte die Gruppe einen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von rund EUR 4 Mio., der mehrere einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rumble-Angebot sowie weitere nicht wiederkehrend Posten umfasst. Die aktivierten Zinsen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf rund EUR 8 Mio. Die aktuelle Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten sowie kürzlich abgeschlossene Kundenverträge deuten auf weiterhin hohe Auslastungsniveaus im zweiten Quartal 2026 hin. Die Gruppe bestätigt ihren Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026 in einer Spanne von EUR 130 Mio. bis EUR 150 Mio.

[1] Die GPU-Auslastung wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die Einnahmen generieren, bezogen auf den gesamten GPU-Bestand. [2] Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als das EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Die Anpassungen am EBITDA berücksichtigen rückwirkend die Effekte nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, zu denen derzeit Aufwendungen von EUR 2 Mio. aus dem Aktienoptionsprogramm, sowie EUR 7 Mio. Rechtskosten gehören. Über Northern Data Group: Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.





Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

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