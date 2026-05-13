Beim Münchner Autobauer BMW beginnt am morgigen Donnerstag ein neues Kapitel in der Firmengeschichte: Denn nach mittlerweile nahezu sieben Jahren an der Spitze des DAX-Konzerns gibt Oliver Zipse den Vorstandsvorsitz ab. Mit Ablauf des Tages übernimmt Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic planmäßig die Führung des Automobilherstellers.Der Führungswechsel ist allerdings keine Überraschung. Dieser Schritt ist bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt worden. Zipse verabschiedete sich auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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