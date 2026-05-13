FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vodafone nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 130 auf 120 Pence gesenkt. Der britische Telekommunikationskonzern habe insgesamt gemischt abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dynamisches Wachstum außerhalb Europas sei auf ernüchternde Zahlen in Deutschland und Großbritannien getroffen. Die Komplettübernahme der britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bringe Chancen, sei jedoch "teuer" gewesen und mit Vorlaufkosten verbunden. Volkert passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und schraubte den fairen Wert nach unten, was die Abstufung der Aktien zur Folge gehabt habe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
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