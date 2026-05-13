NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Profitabilität der Kernmarke scheine solide zu sein, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Unternehmensstrategie mit Blick auf das Jahr 2030 liefere einen glaubwürdigen Rahmen, um die Margen wie von den Wolfsburgern angepeilt zu steigern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
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