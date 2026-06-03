Die Volkswagen-Aktie notiert weiterhin im Bereich von rund 91 € und liefert Anlegern seit Monaten kaum neue Impulse. Während Analysten teilweise deutlich höhere Kurse für möglich halten, bewegt sich die Aktie weiterhin in ihrer bekannten Handelsspanne. Restrukturierung und China bleiben die großen Themen Bei Volkswagen stehen weiterhin die gleichen Herausforderungen im Mittelpunkt. Der Konzern arbeitet an umfangreichen Sparmaßnahmen, möchte die Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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