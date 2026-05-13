Eskom und Energy Vault geben eine Vereinbarung zum Einsatz eines Schwerkraftspeichersystems im Kraftwerk Hendrina in der Provinz Mpumalanga, Südafrika, bekannt, mit dem Ziel, Lizenzen zu vergeben, gemeinsam zu entwickeln und als Partner bis zu 4 GWh Langzeit-Energiespeicherkapazität in 16 SADC-Mitgliedstaaten bereitzustellen

Die Partnerschaft wird die regionalen Bemühungen um den Ausstieg aus der Kohle erheblich vorantreiben, gemeinsame materialwissenschaftliche Technologien für die wirtschaftliche Wiederverwendung von Kohleasche im Energiespeichermedium nutzen und gleichzeitig die Netzzuverlässigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab und von KI-Recheninfrastrukturlösungen, gab heute eine strategische Entwicklungsvereinbarung mit Eskom Holdings SOC Limited ("Eskom"), dem staatlichen südafrikanischen Stromversorger, über den Einsatz eines Langzeit-Schwerkraftspeichersystems (GESS) bekannt.

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Die erste GESS-Anlage wird im Kraftwerk Hendrina von Eskom in Mpumalanga, Südafrika, errichtet, einem der ältesten in Betrieb befindlichen Kraftwerke des Unternehmens. Das System soll eine Leistung von 25 MW mit einer Speicherdauer von vier Stunden, was 100 MWh entspricht, bereitstellen und ist vollständig skalierbar auf bis zu 4 GW ausgelegt. Diese wegweisende Vereinbarung begründet eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und bündelt ihre langfristigen Interessen, um die Dekarbonisierung des Energiesektors im südlichen Afrika zu beschleunigen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Energy Vault Eskom sein neuestes EVx 2.0 GESS-Technologiesystem sowie die dazugehörige Ausrüstung zur Verfügung stellen, zusammen mit Engineering vor Ort, Projektmanagement und lokaler Schulungsunterstützung. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Lizenzen zu vergeben, gemeinsam zu entwickeln und bei der Bereitstellung von bis zu 4 GWh GESS-Speicherkapazität zusammenzuarbeiten, wobei bis 2035 ein erhebliches Potenzial in der 16 Mitglieder umfassenden Region der Southern African Development Community (SADC) besteht.

Die EVx 2.0 GESS-Plattform von Energy Vault weist gegenüber dem vorherigen EVx-Design erhebliche Fortschritte auf, insbesondere in den Bereichen Software-Orchestrierung, mechanischer Betrieb, Energieeffizienz, Bauautomatisierung und Bauwerkzeuge. Diese Verbesserungen ermöglichen ein System, das auf mehrere Gigawatt (GW) an effizienter Energiespeicherung skaliert werden kann, um die zunehmende Durchdringung erneuerbarer Energien zu unterstützen. Das EVx 2.0-Design zeichnet sich zudem durch verbesserte materialwissenschaftliche Technologien aus, die eine wirtschaftliche Wiederverwendung von Asche aus der Kohleverbrennung als Speichermedium in den Blöcken ermöglichen, die jeweils bis zu 25-30 Tonnen wiegen können.

"Diese wegweisende Vereinbarung mit Eskom stellt einen transformativen Meilenstein für Energy Vault und für die Energiezukunft Afrikas dar", sagte Robert Piconi, Vorsitzender und Chief Executive Officer. "Durch die Kombination unserer bahnbrechenden EVx 2.0-Plattform mit Eskoms umfangreicher Stromerzeugungskapazität, Netzkompetenz und regionaler Reichweite treiben wir nicht nur die Langzeitspeicherung in beispiellosem Umfang voran, sondern erschließen auch ein neues Modell für nachhaltige industrielle Entwicklung. Diese Partnerschaft wird lokale Arbeitsplätze schaffen, widerstandsfähige Lieferketten etablieren und zeigen, wie die Schwerkraftspeicherung Afrikas Übergang von der Kohleabhängigkeit hin zu Energieunabhängigkeit und -sicherheit beschleunigen kann und das alles bei der Versorgung der Gemeinden, die sie am dringendsten benötigen, mit zuverlässigem, erschwinglichem Strom."

Diese Zusammenarbeit unterstützt direkt die Initiative "Just Energy Transition Partnership" (JETP) von Eskom, deren Schwerpunkt auf einem nachhaltigen und gerechten Ausstieg aus der Kohle liegt, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Netzzuverlässigkeit, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung.

"Eskom hat sich verpflichtet, die Umweltauswirkungen seiner Stromerzeugungsaktivitäten zu reduzieren, und wird kontinuierlich Projekte vorantreiben, um Südafrikas lokale und globale Emissionsminderungsziele zu unterstützen und einen verantwortungsvollen Übergang zu gestalten. Die Strategie von Eskom zielt darauf ab, uns als widerstandsfähigen und wettbewerbsfähigen Marktführer in einem liberalisierten Energiemarkt zu positionieren. Wir werden eine gerechte und inklusive Energiewende vorantreiben, die die Intensivierung der Modernisierung und Umnutzung von Kohlekraftwerken sowie die Erforschung sauberer Kohletechnologien und -lösungen umfasst, wobei Technologie als strategischer Wegbereiter zur Effizienzsteigerung und Senkung der Stromkosten eingesetzt wird. Diese Partnerschaft mit Energy Vault und dessen innovativer Schwerkraftspeichertechnologie wird eine entscheidende Rolle bei der Erreichung unserer Ziele für eine gerechte Energiewende spielen", sagte Dan Marokane, Group Chief Executive von Eskom Holdings.

Das südliche Afrika durchläuft derzeit einen dynamischen Wandel seiner Energielandschaft, wobei Regierungen und Energieversorger in der gesamten SADC-Region daran arbeiten, den Zugang zu zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger Elektrizität auszuweiten. Heute haben 56 der Bevölkerung der SADC-Region Zugang zu Elektrizität, gegenüber nur 36 vor einem Jahrzehnt, was die Wirkung koordinierter regionaler Bemühungen und Investitionen in die Infrastruktur widerspiegelt. Kohle bleibt die dominierende Quelle der Stromerzeugung und machte 2024 mehr als 80 der Stromversorgung Südafrikas aus, doch die Region diversifiziert ihren Energiemix aktiv. Energiespeichertechnologien im Versorgungsmaßstab werden eine Schlüsselrolle bei der Integration erneuerbarer Energien, der Stärkung der Widerstandsfähigkeit des nationalen Stromnetzes und der Verbesserung der Netzzuverlässigkeit spielen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für industrielles Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung der Gemeinden eröffnen.

Diese Vereinbarung positioniert Eskom und Energy Vault als regionale Marktführer im Bereich der netzgroßen Langzeitspeicher und unterstreicht das Engagement beider Parteien, eine saubere, gerechte und widerstandsfähige Energiewende für das südliche Afrika voranzutreiben.

Über Energy Vault

Energy Vault ist eine integrierte Energieinfrastrukturplattform, die flexible, zuverlässige Energiesysteme baut, besitzt und betreibt, um die Zeit bis zur Stromversorgung für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Industriekunden sowie den KI- und Rechenzentrumsmarkt zu verkürzen. Das Herzstück der Plattform bildet eine technologieunabhängige, softwaregestützte Architektur, die darauf ausgelegt ist, die Projektumsetzung zu beschleunigen, die Leistung zu optimieren und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung zu verkürzen. Die integrierten Lösungen von Energy Vault kombinieren Energiespeicherung, Stromerzeugung und fortschrittliches Energiemanagement, um eine skalierbare, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Infrastruktur bereitzustellen. Das Portfolio umfasst Speicherlösungen mit kurzer, langer und mehrtägiger Speicherdauer und gewährleistet so Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz für alle Anwendungsbereiche. Für Energieversorger und Netzbetreiber bietet Energy Vault feste, flexible Kapazitäten, die die Netzstabilität verbessern und eine zuverlässige Stromversorgung gewährleisten. Für Industrie- und Rechenzentrumskunden ermöglicht die Plattform eine ausfallsichere, kosteneffiziente Stromversorgung zur Unterstützung kritischer Betriebsabläufe. Durch sein Modell "Build, Own Operate" generiert Energy Vault langfristige, wiederkehrende Einnahmen und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Projektabwicklung in den Bereichen Entwicklung, Umsetzung und Betrieb. Durch die Kombination von Innovation und disziplinierter Umsetzung definiert Energy Vault die Entwicklung und den Einsatz von Energieinfrastruktur neu und bietet Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit in einem sich rasch wandelnden globalen Energiemarkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Eskom Holdings SOC Ltd

Eskom Holdings SOC Ltd ist ein staatliches Unternehmen (SOC) und Südafrikas wichtigster Stromversorger, der sich vollständig im Besitz der südafrikanischen Regierung befindet. Eskom ist entlang der gesamten Stromwertschöpfungskette tätig Erzeugung, Übertragung und Verteilung und deckt über 86 des Energiebedarfs Südafrikas sowie etwa 20 der auf dem afrikanischen Kontinent erzeugten Strommenge. Geleitet von dem doppelten Auftrag, finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig das sozioökonomische Wachstum voranzutreiben, setzt sich Eskom für einen verantwortungsvollen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft ein. Das Unternehmen unterhält ein ausgedehntes nationales Netz von rund 33.000 km Länge und gleicht Angebot und Nachfrage in Echtzeit aus, um die Wirtschaft des Landes mit Strom zu versorgen und am Strommarkt der Southern African Development Community (SADC) teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Eskom Holdings SOC Ltd.

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