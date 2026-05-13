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Coupa und Celonis arbeiten zusammen, um Wertverluste im Bereich des autonomen Ausgabenmanagements zu vermeiden



13.05.2026 / 23:25 CET/CEST

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Durch die Integration erhalten die KI-Agenten von Coupa Navi den operativen Kontext, um komplexe Beschaffungsabläufe zu automatisieren LAS VEGAS und MÜNCHEN, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Coupa , die führende Plattform für autonomes Ausgabenmanagement, und Celonis , ein weltweit führender Anbieter von Process Intelligence, gaben heute eine Integration bekannt, die darauf abzielt, Geschäftsprozesse zu optimieren und so eine proaktive, intelligente Beschaffungsplattform zu schaffen. Die Führungsrolle von Celonis im Bereich Process Intelligence - die Unternehmen eine gemeinsame Sprache zum Verständnis und zur Verbesserung ihrer Geschäftsabläufe bietet und ein wesentlicher Wegbereiter für Enterprise AI ist - unterstützt Coupa dabei, die Arbeitsweise von Teams in den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Lieferkette intelligenter und schneller zu gestalten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, die Prozessintelligenz von Celonis direkt über den Coupa App Marketplace einzusetzen. Durch die Nutzung der Ausgaben-Daten von Coupa im Wert von Billionen Dollar und der Prozessintelligenz von Celonis erhalten Kunden einen 360-Grad-Überblick über den gesamten Ausgaben-Lebenszyklus. Unternehmen können nun über statische Dashboards hinausgehen, um die Ursachen für Geldverluste und operative Ineffizienzen automatisch zu identifizieren und zu beheben. "KI-Agenten sind nur dann effektiv, wenn sie mit den besten Daten, Informationen und dem besten Kontext gefüttert werden", sagte Salvatore Lombardo, Chief Product & Technology Officer bei Coupa. "Durch die Integration mit Celonis erreichen wir dies, indem wir die Engpässe beseitigen, die die Produktivität hemmen, und unseren Navi-KI-Agenten den besten operativen Kontext bieten, der erforderlich ist, um Aufgaben autonom auszuführen und die besten Entscheidungen zu treffen. Die Schaffung dieser Art von "Business-Spend-Brain" und eines Netzwerks für die Zusammenarbeit zwischen Agenten ermöglicht es unseren Kunden, von manuellen Aufgaben zu strategischeren Tätigkeiten überzugehen, wobei KI-Agenten die Aufgaben autonom bearbeiten, die Arbeit erledigen und die genauesten Geschäftsentscheidungen treffen - wobei der Mensch stets im Bilde bleibt." Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Zusammenarbeit gehören: Beseitigung von Maverick-Einkäufen: Identifizierung und Durchsetzung von Beschaffungsrichtlinien zur Erhöhung des verwalteten Gesamtausgabevolumens.

Identifizierung und Durchsetzung von Beschaffungsrichtlinien zur Erhöhung des verwalteten Gesamtausgabevolumens. Beschleunigung der berührungslosen Rechnungsstellung: Diagnose und Behebung der Ursachen für Fehlern bei der 3-Wege-Abgleichung zwischen Coupa- und ERP-Systemen.

Diagnose und Behebung der Ursachen für Fehlern bei der 3-Wege-Abgleichung zwischen Coupa- und ERP-Systemen. Optimierung des Betriebskapitals: Harmonisierung der Zahlungsbedingungen, damit Navi-Agenten Skonti für vorzeitige Zahlungen nutzen und vorzeitige Zahlungen vermeiden können.

Harmonisierung der Zahlungsbedingungen, damit Navi-Agenten Skonti für vorzeitige Zahlungen nutzen und vorzeitige Zahlungen vermeiden können. Förderung präziserer Entscheidungen durch KI-Agenten: Navi-KI-Agenten erhalten die kritischen Daten und den geschäftlichen Kontext, die für eine zielorientierte, autonome Ausführung erforderlich sind. "KI-Agenten sind nur so gut wie der Kontext, der ihnen zur Verfügung gestellt wird. Indem wir Celonis Process Intelligence in die Coupa-Plattform integrieren, geben wir diesen Agenten ein echtes Verständnis dafür, wie die Beschaffung tatsächlich abläuft - über alle beteiligten Systeme hinweg. Das ist es, was es Enterprise-KI ermöglicht, echte Wirkung zu erzielen und einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen", sagte Dan Brown, Chief Product and Engineering Officer bei Celonis. "Wir sind wirklich begeistert davon, was dies für Coupa- und Celonis-Kunden bedeutet, die versuchen, mehr Wert aus ihren KI-Investitionen zu schöpfen." "Da isolierte Systeme oft nicht über den nötigen Kontext verfügen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, ist vernetzte Prozessintelligenz ein Muss für die moderne Beschaffung", sagte Eric Washer, SVP Product Strategy bei Coupa. "Celonis auf dem Coupa App Marketplace bietet unseren Kunden vollständige Transparenz, um KI-Blindspots zu beseitigen und enormen geschäftlichen Mehrwert zu erschließen, der in fragmentierten Systemen gefangen ist. Celonis und unser gesamtes Partner-Ökosystem sind entscheidend dafür, wie wir die Einführung und den Nutzen von Coupa AI für unsere Kunden rasch vorantreiben." Der Coupa App Marketplace verbindet Unternehmen mit zertifizierten, maßgeschneiderten Lösungen, die die Leistungsfähigkeit der führenden Coupa-Plattform erweitern, ohne dass Kosten für kundenspezifische Entwicklungen anfallen. Kunden können Tools einfach integrieren, um spezifische operative Herausforderungen zu lösen, technische Schulden abzubauen und den Nutzen ihrer Investitionen in das Ausgabenmanagement zu maximieren. Nehmen Sie an der Coupa in Inspire in Las Vegas teil? Besuchen Sie uns an unserem Stand und erfahren Sie mehr. Besuchen Sie den Celonis-Marktplatz hier . Informationen zu Coupa

Coupa ist die führende Plattform für autonomes Ausgabenmanagement. Auf der Grundlage seines bewährten, von der Community erstellten Datensatzes im Umfang von 10 Billionen US-Dollar stellt Coupa einem Netzwerk von über 10 Millionen Einkäufern und Lieferanten auf einer einheitlichen Plattform evidenzbasierte Informationen und autonome KI-Agenten zur Verfügung. Coupa automatisiert den Einkaufs- und Transaktionsprozess für Einkäufer und Lieferanten gleichermaßen nahtlos und bildet damit das führende Geschäftsnetzwerk. With Coupa, you'll make margins multiply. Erfahren Sie mehr unter coupa.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter) . Informationen zu Celonis

Celonis bringt Prozesse zum Laufen - für Menschen, Unternehmen und den Planeten. Die Celonis-Plattform verbindet Prozessdaten, Geschäftswissen und Entscheidungsintelligenz, um der Unternehmens-KI den operativen Kontext zu bieten, den sie für den Erfolg benötigt. Tausende von weltweit führenden Unternehmen verlassen sich auf Celonis und sein Ökosystem globaler Partner, um KI zu industrialisieren, KI-gesteuerte, zusammensetzbare Lösungen zu entwickeln und zu implementieren und einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. Celonis hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New York City, USA, und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit. © 2026 Celonis SE. Alle Rechte vorbehalten. Celonis und das Celonis "droplet"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Celonis SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coupa-und-celonis-arbeiten-zusammen-um-wertverluste-im-bereich-des-autonomen-ausgabenmanagements-zu-vermeiden-302771565.html



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