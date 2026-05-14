Die strategische Zusammenarbeit ermöglicht vollständig integrierte, schlüsselfertige Glasfaser-Breitbandlösungen, die interoperabel und herstellerunabhängig sind und keine Bindung an einen einzelnen Anbieter mit sich bringen

Die gemeinsame "Broadband-in-a-Box"-Lösung vereint Infrastruktur, Software und Systemintegration, um den weltweiten Glasfaserausbau zu beschleunigen

Vecima Networks Inc., Incognito Software Systems Inc. und BM COM s.r.o. gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um eine vollständig integrierte, schlüsselfertige Glasfaser-Breitbandlösung anzubieten, die auf der ANGA COM 2026 vom 19. bis 21. Mai in Köln vorgestellt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260513219560/de/

Die gemeinsame Lösung vereint erstklassige Glasfaser-Zugangsinfrastruktur, fortschrittliche Service-Orchestrierung und Fachwissen zur Markteinführung in einer einheitlichen, interoperablen Broadband-in-a-Box-Plattform, ohne dass eine Bindung an einen einzelnen Anbieter erforderlich ist. Die Lösung wurde entwickelt, um die Einführung von Glasfaser-Breitband zu vereinfachen und zu beschleunigen. Sie ermöglicht es Betreibern insbesondere regionalen und aufstrebenden Anbietern skalierbare, leistungsstarke Netzwerke mit geringerer Komplexität und schnellerer Umsatzgenerierung bereitzustellen.

Die gemeinsame Broadband-in-a-Box-Lösung von Vecima, Incognito und BM COM integriert:

die Entra XGS-PON-Plattform von Vecima, die skalierbaren Glasfaserzugang mit hoher Dichte sowie Cloud-native Verwaltung und Automatisierung bietet

XGS-PON-Plattform von Vecima, die skalierbaren Glasfaserzugang mit hoher Dichte sowie Cloud-native Verwaltung und Automatisierung bietet die standardbasierte OSS-Software-Suite von Incognito, einschließlich Dienstaktivierung, Gerätemanagement (TR-069 ACS/TR-369 USP) und DHCP-Server, die eine nahtlose Bereitstellung und Lebenszyklussteuerung ermöglicht

die Systemintegration und professionellen Dienstleistungen von BM COM, die lokale Bereitstellung, Integration und Betriebsunterstützung bieten

Durch die Abstimmung über den gesamten Netzwerkstack hinweg von der Zugangsinfrastruktur über OSS bis hin zum Kundenlebenszyklusmanagement bietet die Partnerschaft eine nahtlose, herstellerunabhängige Architektur, die auf den Industriestandards des Broadband Forum basiert und offen, interoperabel sowie bereit für eine schnelle Bereitstellung ist.

"Betreiber benötigen heute Lösungen, die die Komplexität reduzieren und gleichzeitig die Dienstbereitstellung beschleunigen", sagte Ryan Nicometo, Senior Vice President and General Manager bei Vecima Networks. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Incognito und BM COM kombinieren wir eine leistungsstarke Zugangsinfrastruktur mit leistungsfähiger Automatisierung und lokalem Fachwissen, um eine vollständige, skalierbare Lösung bereitzustellen, die Betreibern in jeder Phase ihrer Netzwerkentwicklung gerecht wird, ohne dass eine teure Bindung an einen einzigen Anbieter erforderlich ist."

"Breitbanddienstleister suchen zunehmend nach eng integrierten Lösungen, die den Betrieb von der Bereitstellung bis zum Lebenszyklusmanagement optimieren", sagte Gary Knee, CEO bei Incognito. "Durch die Integration unserer Suite aus Lösungen für Serviceaktivierung, Gerätemanagement und DHCP mit den Glasfaser-Zugangsplattformen von Vecima und der Implementierungskompetenz von BM COM ermöglichen wir ein stärker automatisiertes, effizienteres und kundenorientiertes Breitband-Erlebnis."

"Erfolgreiche Breitband-Implementierungen erfordern mehr als nur Technologie sie erfordern Umsetzung", sagte David Mansfeld, geschäftsführender Gesellschafter bei BM COM. "Die Rolle von BM COM besteht darin, diese Lösungen auf dem Markt zum Leben zu erwecken und Systemintegration, lokalen Support sowie praktisches Fachwissen bereitzustellen, um sicherzustellen, dass Betreiber die Lösungen schnell implementieren und sicher betreiben können."

Gemeinsam werden die Unternehmen demonstrieren, wie dieser einheitliche Ansatz es Betreibern ermöglicht, Umgebungen mit mehreren Anbietern zu vereinfachen, den Glasfaserausbau zu beschleunigen und zuverlässige, hochwertige Breitbanddienste bereitzustellen.

Die Zusammenarbeit wird live auf der ANGA COM 2026 in Köln, Deutschland, am Vecima-Stand A20 in Halle 8 und am Incognito-Stand D30 in Halle 7 im Broadband Forum Pavilion präsentiert, wo die Besucher die End-to-End-Lösung in Aktion erleben und direkt mit Experten aller drei Unternehmen sprechen können.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Über Incognito Software Systems

Incognito Software Systems Inc. bietet Service-Orchestrierungssoftware und -dienstleistungen an, die digitale Dienstleister bei der Verwaltung des Breitband-Erlebnisses der nächsten Generation unterstützen. Incognito wurde vor über 30 Jahren gegründet und hat weltweit über 200 Kunden, darunter America Movil, Cox, Digicel, Globe und Orange. Das Unternehmen nutzt seine Lösungen, um die Einführung innovativer Breitbanddienste über Glasfaser- und 5G-Fixed-Wireless-Zugangstechnologien zu beschleunigen und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Incognito ist ein Unternehmen der Lumine Group (TSXV: LMN). Erfahren Sie mehr unter www.luminegroup.com. Besuchen Sie www.incognito.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

Über BM COM

BM COM bietet Unternehmen, Dienstleistern und Gebäudebetreibern TR-069-Geräteverwaltungsplattformen in Telekommunikationsqualität, TR-369 USP (User Services Platform) sowie intelligente Infrastrukturüberwachungslösungen für Aufzüge und IoT-Geräte. Unsere Lösungen bieten Ihnen vollständige Kontrolle, Transparenz und Einblicke in Ihre Anlagen und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Daten. Wir liefern robuste Vor-Ort-Lösungen und bieten darüber hinaus skalierbare Cloud- und SaaS-Dienste an, um den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Gestützt auf umfassende Branchenexpertise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz gewährleistet BM COM zuverlässige, zukunftsfähige Implementierungen, die Leistung und Wachstum fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Geschäftsstrategien und -zielen von Vecima sowie zu den erwarteten Vorteilen, der Leistung, den Funktionen, der Verfügbarkeit oder der Akzeptanz seiner Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Vecima übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Investorenbeziehungen: 250-881-1982, invest@vecima.com

Medienbeziehungen: bernadette.dunn@vecima.com

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Incognito Software Systems Kontakt:

Matt Mariani

Digital Marketing Manager

Matt.mariani@incognito.com



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Tomas Kotis: kotis@bmcom.com