Der neue Infrastruktur-Boom sorgt auch an der Börse für steigende Kurse, sofern Anleger auf die richtigen Pferde setzen. Ein heißer Kandidat für spekulative Anleger ist der kanadische Methan-Spezialist Zefiro Methane. Auch die deutschen Unternehmen Bilfinger und Friedrich Vorwerk gelten als Infrastruktur-Profiteure und könnten vor einer längeren Wachstumsphase stehen. Jahrzehntelang wurde weltweit zu wenig in wirtschaftlich wichtige Infrastrukturen investiert, weder in Energienetze, Industrieanlagen oder Pipelines noch in die Sanierung alter Öl- und Gasfelder. Doch das ändert sich jetzt. Regierungen rund um den Globus pumpen in den kommenden Jahren Milliarden in Infrastrukturprogramme, Energieversorgung und Klimaschutz. Daraus entsteht plötzlich ein gigantischer Investitionsmarkt. Auch die Entsorgung von Altlasten aus vielen Industriezweigen ist weltweit ein Milliardengeschäft und bringt neue Börsengewinner hervor. In diesem Bereich haben sich einige börsennotierte Spezialisten hervorragend positioniert. Viele dieser Aktien stehen trotz guter Perspektiven noch immer nicht im Fokus der breiten Anleger-Masse. Werden sie entdeckt, winken hohe Kursgewinne.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de