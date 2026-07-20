Die Friedrich-Vorwerk-Aktie hat heute einen klaren Erholungsimpuls bekommen. Bis zum späten Vormittag legte das Papier des Pipeline- und Anlagenbauers um gut acht Prozent auf knapp 66 € zu und führte damit die Gewinnerliste im SDax an. Ausgelöst hat das Ganze ein Analystenkommentar der Privatbank Berenberg. Berenberg sieht den Markt falsch liegen Analyst Lasse Stueben ist der klaren Überzeugung, dass der Markt die Folgen der geplanten Erdkabelgesetz-Änderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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