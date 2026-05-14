Ohne Kontrolle über hochgradige Vorkommen keine langfristige Rentabilität - das gilt vor allem für den Silber-Sektor und selbst im vielversprechenden mexikanischen Silber-Gürtel. Während sich viele Marktteilnehmer von kurzfristigen Preisschwankungen irritieren lassen und entweder euphorisiert oder betrübt sind, fokussieren sich erfahrene Akteure auf Geologie und Gehalte als entscheidende Faktoren. Im aktuellen Marktumfeld verschiebt sich der Fokus weg von spekulativen Projekten und hin zu fortgeschrittenen Liegenschaften, die das Potenzial für eine spätere Produktion bieten. Mexiko steht als weltweit führender Silberproduzent im Zentrum dieser Entwicklung, wobei insbesondere die Provinz Sonora mit ihrer Geologie punktet. Wir beleuchten drei spannende Unternehmen und küren einen Favoriten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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